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/Політика

Чорна сорочка, засукані рукави: експерт пояснила "прикид" Зеленського

2.2тЧитати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському слід більш уважно ставитися до вимог дипломатичного протоколу. Кожна дрібниця в образі та гардеробі "про щось свідчить".

Про приховані змісти президентського наряду в ефірі ObozTV розповіла експерт з етикету і протоколу Наталія Адаменко.

Вона звернула увагу, що на офіційну зустріч з главами МЗС Франції та Німеччини Зеленський надягнув чорну сорочку і засучив рукави. Тоді як його візаві повністю витримали діловий дрес-код – вони були в костюмах, краватках і білих сорочках.

"У протоколі на такому рівні немає дрібниць, – наголосила Адаменко. – Тільки дрібницями й одягом можна показати свою неповагу. Не дай Боже, щоб його одяг було розцінено саме так".

На думку експерта, Зеленський не хотів образити європейських політиків. І потрібно сподіватися, що вони все зрозуміли правильно.

"Я розраховую на їхню толерантність і демократичні погляди. Що він молодий, новий. Що вони правильно зрозуміють Зеленського", – зазначила вона.

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Адаменко не виключила, що президент хотів справити враження на своїх виборців і показати їм, що він "такий же, як і вони – працює і йому не до "протоколів".

"Не знаю, що мав на увазі Зеленський, коли так одягнувся. Але я знаю на 100%, що одяг в такому форматі має про щось говорити. І це не дрібниці. Тому що дрібниць в протоколі не буває. Тільки з їхньою допомогою можна щось висловити", – пояснила фахівець.

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"Чорний колір сорочки – можливо, це траур з приводу того, що сталося у Львові (загибель гірників на шахті "Лісова". – Ред.). Але для того, що виказати траур, можна було просто надягнути чорну краватку і білу сорочку", – припустила Адаменко.

За її словами, закочені рукави сорочки теж могли мати якийсь прихований сенс, який Зеленський хотів донести.

"Наприклад, що він працює, засукавши рукави. Тобто він викладається на 100%, йому дуже жарко і дуже багато роботи. Є такий вислів – "працювати, засукавши рукави". Можливо, він це хотів сказати", – розсудила Адаменко.

Щоб уникати помилок, експерт порадила Зеленському обов'язково обзавестися протокольною службою, яка займатиметься підбором його гардероба.

Зеленський на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції

Зеленський на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом і міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном президент України Володимир Зеленський обговорив питання відновлення миру на Донбасі.

Неформальний наряд Зеленського не залишився непоміченим. Користувачі соцмереж жорстко розкритикували президента за "прикид" і неповагу до ділового етикету.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ЗеленськийНаталія Адаменко
Місце
Україна
Теги
президентСтильдипломат
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порохоботы набросились на Зеленского из-за того, что нарушает дресс-код. Где, спрашивается, живот, опухшее лицо и мешки под глазами?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Не так страшны засученные рукава, как засученный президент.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А каким протоколом предусмотрены рваные носки и заправленный в трусы пиджак?
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