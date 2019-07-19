"Дрібна технологія!" Разумков поставив на місце Медведведчука через візит в Росію

Візит глави політради партії "Опозиційного платформа – За життя" Віктора Медведчука до президента Росії Володимира Путіна - це "дрібна політична технологія".

Таку думку висловив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 28 липня.

Він підкреслив, що громадяни України зрозуміють, в яких випадках мова йде про боротьбу за державу, а в яких - про політичний піар в різних його проявах.

Дмитро Разумков скріншот

На питання про те, як кого Медведчук їздив до Європарламенту, Разумков відповів: "Я не знаю, в якісті кого він там був. Я знаю тільки, що президент не пропонував, не давав на це згоди і не давав дозволу на вчинення таких дій з боку політика, котрий відповідає за зовнішню політику нашої країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Медведчук зустрівся в Москві з Путіним, де вони обговорили "прямий контакт офіційного Києва і "влади" "ДНР" і "ЛНР".

Разумков заявляв, що Віктор Медведчук не представлятиме Україну на переговорах з Росією.

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