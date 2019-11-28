Довіра українців до Гончарука різко впала: з'явилися показові цифри

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук продовжує втрачати довіру українців. І це навіть незважаючи на те, що раніше він обіцяв, що нібито не буде скасовувати плату за комунальні послуги для населення.

Такі дані надав Київський міжнародний інститут соціології. Опитування тривало з 22 до 25 листопада із застосуванням методу CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Так, позитивно прем'єра оцінили тільки 11% опитаних українців. Тоді як негативно – 25%.

Олексій Гончарук

Також за останні місяці значно поменшало тих, хто схвально ставиться до Гончарука – наприклад, ще на початку вересня таких налічувалося 17%.

Водночас збільшилася кількість тих, хто налаштований до прем'єр-міністра негативно: у вересні це було лише 9%, у жовтні – вже 14%, на початку листопада – 18%, а до кінця цього місяця – 25%.

Як додають у КМІС, під час опитування було здійснено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівняли, зокрема, з результатами попередніх опитувань, які тривали з 4 до 7 листопада, із 9 до 11 жовтня і з 6 до 19 вересня 2019 року.

Довіра до прем'єра Олексія Гончарука різко впала Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський продовжує втрачати довіру українців. Про це свідчать показники опитування, яке запустили у Facebook на сторінці "Право на владу". За п'ять годин участь в ньому взяли понад 16 тисяч користувачів соціальної мережі.

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