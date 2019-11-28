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29 листопада • оновлено в 11:37
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Довіра українців до Гончарука різко впала: з'явилися показові цифри

8.2т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук продовжує втрачати довіру українців. І це навіть незважаючи на те, що раніше він обіцяв, що нібито не буде скасовувати плату за комунальні послуги для населення.

Такі дані надав Київський міжнародний інститут соціології. Опитування тривало з 22 до 25 листопада із застосуванням методу CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Так, позитивно прем'єра оцінили тільки 11% опитаних українців. Тоді як негативно – 25%.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Також за останні місяці значно поменшало тих, хто схвально ставиться до Гончарука – наприклад, ще на початку вересня таких налічувалося 17%.

Водночас збільшилася кількість тих, хто налаштований до прем'єр-міністра негативно: у вересні це було лише 9%, у жовтні – вже 14%, на початку листопада – 18%, а до кінця цього місяця – 25%.

Як додають у КМІС, під час опитування було здійснено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівняли, зокрема, з результатами попередніх опитувань, які тривали з 4 до 7 листопада, із 9 до 11 жовтня і з 6 до 19 вересня 2019 року.

Довіра до прем'єра Олексія Гончарука різко впала

Довіра до прем'єра Олексія Гончарука різко впала

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський продовжує втрачати довіру українців. Про це свідчать показники опитування, яке запустили у Facebook на сторінці "Право на владу". За п'ять годин участь в ньому взяли понад 16 тисяч користувачів соціальної мережі.

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Автор
Марта Рок
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України уряд
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Senko Lyudmila
Senko Lyudmila
Как можно потерять доверие, которого никогда и не было? Хватит рисовать вымышленные цифры процентов
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nic nic_
nic nic_
А оно было?
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А проводился опрос к кому доверие украинцев выросло? Что-то мне подсказывает, что в этом опросе лидирует Путин....
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Мельничук Олександр, неужели лидером симпатий украинцев является Меркель? А что - ее же от Зеленского аж трясет.)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Русский Крымчанин, рожеве марення.
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