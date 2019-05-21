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/Політика

Дострокові вибори до Ради: з'явився прогноз, хто подолає 3% бар'єр

6.6тЧитати матеріал російською

Економіст Володимир Компанієць змоделював, як би розподілилися місця у Верховній Раді на дострокових виборах після введення 3% бар'єру і пропорційної системи, запропонованих президентом України Володимиром Зеленським.

Діаграмою, складеною на основі останнього соцопитування групи "Рейтинг", поділився він на сторінці у Facebook.

Так, за нових умов президентська партія "Слуга народу" отримала б 205 мандатів, "Опозиційна платформаЗа Життя"56 мандатів, а "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 55.

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Вибори до Ради

Вибори до Ради

Facebook Володимира Компанійця

Окрім того, до парламенту потрапили б такі партії:

  • ВО "Батьківщина" — 47 місць;

  • "Сила і Честь" — 26 місць;

  • "Громадянська позиція" — 26 місць;

  • "Опозиційний блок — Партія миру і розвитку" — 18 місць;

  • Радикальна партія Олега Ляшка — 17 місць.

"А тепер змоделюйте коаліцію", — резюмував Компанієць.

Зазначимо, раніше на зустрічі з главами фракцій Зеленський домовився, що буде затверджена модель, згідно з якою введуть чисто пропорційну систему із закритими списками, звідки політради партій зможуть видаляти кандидатів.

Спікер Андрій Парубій має скликати позачергове засідання ВР 22 травня, на якому парламентарі голосуватимуть за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Дострокові вибори до Ради: з'явився прогноз, хто подолає 3% бар'єр

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародний дослідний центр BURI опублікував результати опитування, згідно з якими до нового складу ВРУ мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" (34,7%), "Опозиційна платформа — За життя" (15,1%), "Батьківщина" (9,5%) і "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (8,9%).

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВыборы 2019
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Звідки беруться рейтинги? В результаті опитування людей? Ок. Звідки люди беруть думки щодо партій? Звісно, є прихильники у Тимошенко - це стабільниі10-15%, які проявляються по факту багатьох виборів. Або "Свобода" - біля 5% - теж по факту завершених багатьох виборів. А решта? Звідки такий рейтинг у партій, яких ще не існує - ні людей, ні програми? Люди думають своєю головою свої думки? Ні, ці думки вони беруть з телевізора. А хто пише думки для телевізора? Той, хто платить. Отже, Рейтинги демонструють тільки одне - фінансові можливості власників телеканалів і їх бажання нашими руками через наші голови захопити для себе владу. Люди, думайте власними мізками, а не головою з телевізора.
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