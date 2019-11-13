Дороги стануть безпечними: Зеленський підписав важливий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить аудит безпеки доріг у країні.

Про це повідомляє пресслужба глави Офісу президента. Указ глави держави вносить зміни до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг, йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський open4business.com.ua

Так, закон вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", якими запроваджується поняття "економічні втрати у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей у результаті дорожньо-транспортних пригод". "Документ розроблений з метою імплементації положень європейських директив з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування", – йдеться у повідомленні.

Крім того, документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їх проєктування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації. Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

"Впровадження норм закону дозволить підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також буде сприяти інтеграції автомобільних доріг загального користування України в міжнародну дорожню мережу з високим рівнем безпеки інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 17 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1061 про введення процедури аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

Як наголошується в законопроєкті, відповідно до міжнародного досвіду, вартість проведення аудиту безпеки автомобільних доріг становить приблизно 5-10% від витрат на проєктування, або менше 5% від витрат на будівництво. Очікується, що проєкт акта сприятиме створенню умов для будівництва безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема шляхом залучення європейських фондів та інвестицій, допомагаючи створювати нові робочі місця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні на 54 км траси М-06 у тестовому режимі запрацювали перші два майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту WiM зважування вантажівок у русі.

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