Україна підготувала документи на обмін 11 полонених з ОРДЛО – Кравчук

Україна представила список з 11 осіб на обмін утримуваними особами й чекає на відповідь від ОРДЛО.

Про це в інтерв'ю виданню "Громадське" повідомив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив, що представники України домагатимуться нового обміну найближчим часом, проте терміни не конкретизував.

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань із боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків із боку ОРДЛО ми не бачимо", – сказав перший український президент.

Кравчук зазначив, що питання ставиться ширше. Точно не відомо, скільки саме людей на непідконтрольних територіях страждають від різних форм тиску.

"Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя", – повідомив Кравчук.

Він пояснив, що план української делегації в ТКГ полягає в тому, щоб обміняти тих осіб, списки яких підготовлені, потім діяти за принципом "всіх на всіх" і домагатися, щоб це сталося найближчим часом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.