Резніков відповів, коли розроблять проєкт про амністію на Донбасі

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі, в тому числі – про питання амністії, планують презентувати у Верховній Раді України не пізніше першого кварталу 2021 року.

Такі надії в ефірі "України 24" висловив віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Програма з політиком була опублікована на YouTube-сторінці телеканалу.

"Сподіваюся, що проєкт закону про перехідний період і, в тому числі, елементах амністії ми спробуємо презентувати в парламенті не пізніше першого кварталу наступного року", – сказав міністр.

На думку Резнікова, більшість людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, – заручники ситуації і неможливості виїхати від війни. Колабораціоністів і злочинців серед населення найменший відсоток, вважає він.

"Тому потрібно приймати закон про перехідний період, куди включати цілий блок перехідного правосуддя, і чітко визначитися, хто є злочинцем, хто є колабораціоністом, тому що він служить окупаційному режиму свідомо й відмовився від своєї України, а хто живе там і змушений там виживати. І це різні абсолютно категорії", – підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Журналістка запитала, як відрізняти свідомих і вимушених колабораціоністів, на що Резніков відповів:

"А як сьогодні правосуддя розділяє, хто вкрав курку випадково або спеціально? Для того й існує правосуддя. Для того й повинні далі працювати закони. Є поняття умисного злочину, ненавмисного злочину і т.д. Тому сьогодні не можна когось звинувачувати. Повинні працювати правоохоронні органи, маючи законодавчу базу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков заявив, що в процесі реінтеграції Донбасу українська влада буде змушена провести амністію, але вона буде непридатна до тих, хто причетний до військових злочинів.