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Донбас, ПриватБанк і ув'язнені моряки: Порошенко обговорив із Помпео ситуацію в Україні

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Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, в якому політики обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка. Відзначається, що Помпео запевнив у підтримці країни на шляху реформ і протидії триваючої російської агресії.

Співрозмовники обговорили загрози ренаціоналізації ПриватБанку і необхідність збереження макрофінансової стабільності України.

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Порошенко і Помпео

Порошенко і Помпео

"Державний секретар США запевнив у тому, що Вашингтон і надалі буде залишатися пліч-о-пліч з Україною в справі відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. У цьому контексті було висловлено неприйняття блокування російською стороною оголошення Пасхального перемир'я на Донбасі", – сказано в повідомленні.

Прес-служба додає, що президент висловив подяку за тверду підтримку Вашингтона і закликав до активніших зусиль, зокрема, звільнення українських заручників і моряків, які незаконно утримуються в російських в'язницях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на прес-конференції у Вашингтоні в п'ятницю, 19 квітня, Майк Помпео пригрозив Росії розплатою за втручання у внутрішні американські справи, згадавши також про Україну.

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Особи
Петро ПорошенкоМайк Помпео
Місце
Україна
Теги
СШАполітика
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Олейник Андрей
Олейник Андрей
А во время телефонного обсуждения собирал чемоданы:)
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