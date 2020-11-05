Кравчук назвав головну проблему переговорів із Росією про Донбас

Основні труднощі переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі полягають у тому, що Росія не визнає себе стороною конфлікту.

Про це в інтерв'ю Atlantic Council заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Перший президент зазначив: Кремль жодного разу не виконав те, що було заявлено в Мінську.

"У Росії є виправдання для цього: Росія заявляє, що не бере участі в переговорах", – сказав Кравчук.

Він уточнив, що офіційна політика Кремля така: конфлікт на Донбасі – це нібито внутрішній конфлікт між Україною і деякими районами Луганської та Донецької областей, і Росія нібито не бере участі в ньому. Керівництво країни-агресора заперечує, що на сході України є російські війська й військова техніка.

"І [Борис] Гризлов, мій нинішній колега, який є частиною Тристоронньої контактної групи, він ніби як там, він підписує дещо, але [наче] він говорить: "Я не беру участь у цьому. Ось це представники Донецької та Луганської областей, із ними треба домовлятися".

Наприклад, ми беремо участь у конференц-зв'язку, подібній до цієї, і він нічого не вимовляє, перш ніж вони не приєднаються до розмови. Вони приєднуються до телеконференції і запитують його, Гризлов, наш модератор від ОБСЄ, запитує його: "Що ви думаєте про це?" – "Я не буду говорити, поки вони не займуть свої місця, представники Донецької та Луганської областей, територій, які не контролюються Україною", – розповів про випадок на переговорах Кравчук.

За його словами, Росія "щось підписує і нібито бере участь", але насправді говорить: "Ні".

"І в цьому заковика наших переговорів. Ми ведемо переговори в присутності Гризлова, який говорить, що вони не беруть участь... що не є стороною конфлікту. І ми говоримо: "Як ви можете стверджувати це? Ми це дійсно бачимо, це вже зайшло так далеко, це очевидно всім, а не тільки Україні", – підкреслив перший український президент.

Він сказав, що Росія дотримується такого "центрального стратегічного пункту" спокійно, послідовно та неухильно.

"Ось чому ми не можемо починати домовлятися – бо Росія, очевидно, є, а її немає, розумієте. Якби ми тільки змогли встати на нормальну основу в наших відносинах з Росією, можливо, ці переговори були б можливі. Але ми просто не можемо встати на цю нормальну основу – Росія просто ухиляється від нас щоразу, коли ми намагаємося порушити ці питання", – пояснив глава делегації в ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, Леонід Кравчук вважає, що з точки зору вирішення проблеми російської агресії проти України не має значення, хто саме – Дональд Трамп або Джо Байден – стане президентом США.