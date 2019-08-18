Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Донбас і Крим не хвилюють? Нетаньяху сказав, навіщо летить до Зеленського

3.6т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході візиту до України обговорить з президентом Володимиром Зеленським запуск зони вільної торгівлі.

Про це він повідомив місцевим журналістам перед вильотом до Києва. За його словами, візит буде важливим тому, що сотні тисяч громадян Ізраїлю мають коріння в Україні, і зв'язки між країнами необхідно посилювати.

"Я маю намір обговорити з президентом [Володимиром Зеленським] створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між державами", - заявив Нетаньяху.

Новини
Прем'єр Ізраїлю приїде до Зеленського: чого чекати Україні

При цьому він не звернув увагу на ключові проблеми України - війну на Донбасі і окупацію Криму Росією.

Зеленський і Нетаньяху

Зеленський і Нетаньяху

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався, чого очікувати від зустрічі Нетаньяху із Зеленським. Відзначимо, прем'єр Ізраїлю не був в Україні рівно 20 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
12
8
Смішно
9
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петренко Иван
Петренко Иван
А с какого перепугу,премьера Израиля должны волновать проблемы Украины?Крым и Донбасс это сугубо украинская проблема и больше никому они не интересны.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Хочет клоуну висячку дать.А смеяться будут все.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Тварей Истребляют Свидомитых, типичный россиянин
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Еврей яврея видит из долека
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...