Донбас і Крим не хвилюють? Нетаньяху сказав, навіщо летить до Зеленського

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході візиту до України обговорить з президентом Володимиром Зеленським запуск зони вільної торгівлі.

Про це він повідомив місцевим журналістам перед вильотом до Києва. За його словами, візит буде важливим тому, що сотні тисяч громадян Ізраїлю мають коріння в Україні, і зв'язки між країнами необхідно посилювати.

"Я маю намір обговорити з президентом [Володимиром Зеленським] створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між державами", - заявив Нетаньяху.

При цьому він не звернув увагу на ключові проблеми України - війну на Донбасі і окупацію Криму Росією.

Зеленський і Нетаньяху

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався, чого очікувати від зустрічі Нетаньяху із Зеленським. Відзначимо, прем'єр Ізраїлю не був в Україні рівно 20 років.

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