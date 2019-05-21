Домовленості нардепів та Зеленського: стало відомо, як пройдуть позачергові вибори в Раду

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Відбудеться перехід від змішаної до суто пропорційної системи із закритими списками, проте політичні ради отримають право видаляти звідти кандидатів. Про це OBOZREVATEL розповіло обізнане із ситуацією джерело.

"Списки будуть закритими, але їх зможуть "чистити", – уточнив співрозмовник.

Глава Верховної Ради Андрій Парубій повинен скликати позачергове засідання Ради завтра, 22 травня. На ньому нардепи мають проголосувати за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема, скасувати мажоритарну складову та знизити прохідний поріг партії з 5 до 3%.

"Якщо Парубій скличе засідання завтра і відбудеться голосування за зміни, то датою позачергових виборів буде 21 липня. Але це відбудеться, якщо парламент проголосує за зміни і Зеленський підпише указ про розпуск", – прокоментував для OBOZREVATEL ситуацію лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Зустріч Зеленського і глав парламентських фракцій president.gov

Таким чином, розпуск парламенту стане можливим тільки після ухвалення змін та підписання указу.

Вибори повинні відбутися протягом 60 днів після підписання указу главою держави.

З пропозицією провести позачергові вибори погодилися представники декількох фракцій, зокрема "Самопоміч", "Батьківщина" і депутатська група "Відродження". Проти цього рішення висловилися в БПП, заявивши, що розпуск Ради є політичним ходом, який, ймовірно, допоможе Зеленському сформувати у ВР політичну більшість.

Зеленський провів переговори з різними політсилами president.gov

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів: про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення; про звільнення з посад глави СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Причиною для розпуску Верховної Ради переможець президентських виборів назвав відсутність парламентської коаліції. Пізніше він заявив, що основний привід – недовіра до парламенту українців.

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