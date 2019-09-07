Домовився з Путіним? Зеленський анонсував другий етап повернення полонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним другий етап обміну полоненими, а також питання повернення Донбасу.

Таку заяву він зробив за підсумком повернення українських військовополонених в Бориспільському аеропорту, передають "Новости Донбасса". За словами Зеленського, він і Путін виконали те, про що домовилися раніше. Сьогодні між президентами відбулася телефонна розмова.

"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я повинен підтвердити, що я президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін, зробили все, що обіцяли, не змінюючи по ходу наші домовленості", - сказав Зеленський журналістам в аеропорту.

Володимир Зеленський під час зустрічі в Борисполі

Президент України повідомив, що домовився з Путіним "про перший етап припинення війни, повернення наших полонених, територій". Він додав, що з питання обміну були створені робочі групи, які продовжать роботу зі звільнення українських громадян. Українську сторону в робочій групі представляє Андрій Єрмак.

Президент розповів, що другий етап звільнення буде продовжений в мінському процесі.

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