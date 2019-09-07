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8 вересня • оновлено в 11:50
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Домовився з Путіним? Зеленський анонсував другий етап повернення полонених

28.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним другий етап обміну полоненими, а також питання повернення Донбасу.

Таку заяву він зробив за підсумком повернення українських військовополонених в Бориспільському аеропорту, передають "Новости Донбасса". За словами Зеленського, він і Путін виконали те, про що домовилися раніше. Сьогодні між президентами відбулася телефонна розмова.

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"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я повинен підтвердити, що я президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін, зробили все, що обіцяли, не змінюючи по ходу наші домовленості", - сказав Зеленський журналістам в аеропорту.

Володимир Зеленський під час зустрічі в Борисполі

Володимир Зеленський під час зустрічі в Борисполі

Президент України повідомив, що домовився з Путіним "про перший етап припинення війни, повернення наших полонених, територій". Він додав, що з питання обміну були створені робочі групи, які продовжать роботу зі звільнення українських громадян. Українську сторону в робочій групі представляє Андрій Єрмак.

Президент розповів, що другий етап звільнення буде продовжений в мінському процесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Тварь пархатая!
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1
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Махов Макс
Махов Макс
Зеленский наипал Путена! Шустрый однако. Порошенко мог дать добро на проведение операции по поимке Цемаха, но не рискнул. А иначе обмена бы не было. А тут раз, и яйца фюреру Х*йлопутину, защемили. Бгггггаааа
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Махов Макс, ты из какой реальности вещаешь? В твоей кастрюле зазеркалье случилось.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Махов Макс,А чем так ценен Цемах?
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Такого прогиба Украина ещё не знала. Моряков должны были освободить по решению Международного трибунала. Благодаря сцыкуну возвращение моряков превратили в обмен.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Александрович Валера, Не 100 лет. А вернули бы после первого закрытия порта для раши
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Александрович Валера
Александрович Валера
Мирошниченко Александр, сто лет бы ждал этого
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