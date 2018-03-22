Доля Савченко: в ГПУ розкрили плани по запобіжному заходу

Генеральна прокуратура України має намір просити суд обрати запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Як повідомив Українським Новинам представник відомства, стаття, по якій проходить Савченко, не передбачає альтернативи арешту.

За його словами, поки не ясно, коли відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу - в четвер або ж в інший день.

Нагадаємо: 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.