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/Політика

Дочка Гриценка потрапила в ДТП

8.5тЧитати матеріал російською

Молодша дочка українського політика, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Анна в суботу, 7 червня, потрапила у ДТП в Одесі.

Про це Гриценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.Відомо, що в автобус із київськими школярами, які їхали на екскурсію по місту, врізався Mercedes.

Гриценко розповів, що інцидент стався близько 15:00. Серйозних ушкоджень ніхто не отримав.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

аргумент

Дочка Гриценка потрапила в ДТП

.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

"Аня сиділа саме в місці зіткнення, отримала удари по руці й обличчю. Кров на губах, але серйозних травм немає. Слава богу, Він захищає наших дітей", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом депутат Яготинської міськради на автомобілі зіткнувся з мотоциклом, у результаті чого загинули дві людини. У крові чиновника виявили 2,0 проміле алкоголю.

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Тема
ДТП
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТП в Одесіпостраждала дитинаполітикафотографии
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Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
Если журналист,написавший эту заметку, атеист, то это его проблема. Притом, большая. Он написал слово "Бог" с малой буквы. Тогда как Гриценко написал это слово с большой буквы. А может это цензура?
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леня зе
леня зе
Аннушка уже разлила масло.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
леня зе, Здешний контингент Булгакова не читает!!!
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