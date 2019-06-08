Дочка Гриценка потрапила в ДТП

Молодша дочка українського політика, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Анна в суботу, 7 червня, потрапила у ДТП в Одесі.
Про це Гриценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.Відомо, що в автобус із київськими школярами, які їхали на екскурсію по місту, врізався Mercedes.
Гриценко розповів, що інцидент стався близько 15:00. Серйозних ушкоджень ніхто не отримав.
Анатолій Гриценко
аргумент
.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy
"Аня сиділа саме в місці зіткнення, отримала удари по руці й обличчю. Кров на губах, але серйозних травм немає. Слава богу, Він захищає наших дітей", – написав політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом депутат Яготинської міськради на автомобілі зіткнувся з мотоциклом, у результаті чого загинули дві людини. У крові чиновника виявили 2,0 проміле алкоголю.
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