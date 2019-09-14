"Добре би вилікувати!" Зеленському вказали на "хворобу" української армії

Президенту Володимиру Зеленському потрібно звернути увагу на одне з найболючіших питань в українській армії – нагородження солдатів і офіцерів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній військовослужбовець ЗСУ та учасник бойових дій на Донбасі, письменник Мартін Брест. Відомий блогер відповів на запитання про те, чого очікують від Зеленського на посаді верховного головнокомандувача.

Першим завданням головнокомандувача, як вважає Брест, є збереження чинного вектору розвитку армії.

"За сучасного розвитку фронту – лінія фронту стоїть і перестрілюється – яка основна задача головнокомандувача? По-перше, не змінювати вектор розвитку армії. Тобто у армії мають бути гроші, нові види озброєння, їжа, зброя і так далі" , – уточнив він.

І другим важливим завданням боєць АТО назвав вирішення проблеми з нагородженням – за його словами, це одне з найбільш "накипілих" питань в ЗСУ, якщо не брати до уваги "чисто армійські штучки, на кшталт переведення з частини в частину".

"На жаль, на вирішення цього питання у жодного нашого головнокомандувача не вистачало часу і сил. Не злого умислу, а часу і сил", – зазначив він.

"Фішка в тому, що якщо на первинному етапі збору нагородних листів старші офіцери складають 20% від загальної кількості, то в тих листах на державні нагороди, які доходять до Адміністрації президента – старших офіцерів вже 80%", – пояснив Брест.

Він наголосив, що система нагородження в армії хвора.

"І добре би її вилікувати. Якщо новий верховний головнокомандувач вирішить це питання – буде добре. Не вирішить – ну ок. Буде так, як буде", – резюмував блогер.

Ставши президентом, Зеленський узяв на себе повноваження верховного головнокомандувача ЗСУ president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 30 серпня Володимир Зеленський офіційно представив нового главу Міністерства оборони – Андрія Загороднюка. Міністр уже розкрив свої перші плани на цій посаді.

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