Добкін зробив зізнання про похід у мери Харкова й сварку з Кернесом

Народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін заявив, що не спеціально зареєструвався кандидатом у мери Харкова того ж дня, коли "Блок Кернеса" номінував на цю посаду нинішнього міського голову.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. Крім цього, пояснив причини своєї сварки з Геннадієм Кернесом.

"Документи я подав рівно через 10 хвилин після того, як подали представники Геннадія Адольфовича. Не спеціально. Вибирав час із урахуванням того, що хотів покататися на мотоциклі, а це потрібно робити вдень, коли світло і тепло", – пояснив кандидат.

Водночас він зізнався, що йому не хотілося зустрічатися з представниками Кернеса, які повинні були принести для реєстрації документи від його імені.

"Вони всі прекрасні люди, але перетинатися з ними мені не хотілося. Гена сильно роздув команду в мерії", – заявив Добкін.

За його словами, рішення про висунення в мери Харкова він ухвалював сам і в ньому немає ніякого "підступу", нібито він прикривається шляхетними цілями в ім'я Геннадія Кернеса.

"Я такого не говорив, а сказав, що, ухвалюючи рішення, керувався, насамперед, інтересами свого рідного міста і харків'ян. Я розумів, що відбувається. Розумів, що ми це з Кернесом не обговорювали, ні про що не домовлялися. Мало того, певні люди з його нового оточення починають робити на цьому акцент. Так ось, я кажу: Михайло Добкін ні про що не домовлявся з Кернесом. Він взагалі ні з ким ні про що не домовлявся. Кернес не збирався хворіти, все вийшло несподівано", – виправдався кандидат у мери.

Добкін додав, що востаннє особисто спілкувався з Кернесом приблизно рік тому. А на запитання про те, чому обидва не вітають один одного із днем народження, сказав: "не знаю, він мене не набирає, я його".

Про інших кандидатів у мери Харкова, які заявили про бажання очолити місто, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Зазначимо, що в цьому списку немає Михайла Добкіна. Як відомо, в минулому він вже обіймав посаду харківського міського голови, а також керував державною адміністрацією в області. Зараз очолює партію "Християнські соціалісти", але, за даними ЗМІ, планує боротися за крісло мера Харкова як самовисуванець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що рішення екснардепа від "Партії регіонів" Михайла Добкіна балотуватися в мери міста – це спроба використовувати чужий політичний капітал.