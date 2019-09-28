До відставки: Волкер міг поплатитися за критику головного друга Трампа

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який подав у відставку, за місяць до цього давав коментар щодо адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Щодо скандалу через нього він говорив в ефірі програми The Week ведучім Пітеру Залмаєву та Тарасу Березовцю (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у Волкера запитали щодо інформації у ЗМІ, що Джуліані просив одного з помічників президента України Володимира Зеленського про розслідування справи компанії Burisma, якою володіє син кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена.

відставка Волкера

"Важливо розуміти, що є звинувачення в певних порушеннях, які відбулися кілька років тому, в Україні. Нинішня українська влада не має до цього ніякого відношення. Не думаю, що ті звинувачення мають бути перешкодою для розгляду близьких відносин між Україною та США", – підкреслив Волкер.

Він додав, що обидві країни поділяють спільні цінності, інтереси, мають спільні наміри. Тому, якщо у США є якась тривога, потрібно про це поговорити. Більш того, Волкер назвав Джуліані "приватною особою", яка не представляє інтереси держави.

"Партнери мають говорити і про неприємні речі. Я також згоден з тим, що не має бути ніякого втручання в американські вибори за кордоном. Також, як і неприпустимо втручання США в українські вибори. Тобто, якщо й було щось, мені про це невідомо. А якщо все ж було щось, з приводу чого є якісь звинувачення, давайте переконаємося, що такого не повториться в майбутньому. У США Джуліані сприймається, як мер Нью-Йорка часів 2011 року. Я був тоді в Білому домі. він не представляє американську владу, він приватна особа", – підкреслив Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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