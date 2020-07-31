До переговорів ТКГ щодо Донбасу можуть залучити першого прем'єра Фокіна – Кравчук

Перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.), 87-річний Вітольд Фокін може стати учасником української делегації в переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. І ми хотіли б мати в групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", – розповів Кравчук.

Леонід Кравчук і Вітольд Фокін

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.