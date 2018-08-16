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До Москви з України побігли гінці домовлятися про "мир" - Гримчак

18.3тЧитати новину російською

Деякі можливі кандидати в президенти України вже "послали гінців" у Москву, щоб домовитися з приводу "миру" на Донбасі.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

Він нагадав про свою заяву річної давнини про те, що Росія піде з Донбасу в 2018 році.

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"В принципі, надія у мене ще залишається, але недавно зрозумів, чому цього може не статися... Тому що до Москви з України побігли гінці з приводу того, що "ми про все домовимося, тільки підтримайте нас на виборах". У мене є інформація, що деякі наші кандидати та їхні посланці так зробили", - сказав чиновник.

Гримчак допускає, що Росія "буде продовжувати тримати Донбас" як мінімум до виборів президента, а як максимум - до виборів у парламент.

"Якщо ми не профукаємо все те, що робили останні чотири роки - армію, реформи, зміни, то, як кажуть наші і російські експерти, "Росія може не пережити другого терміну Петра Порошенка". Тому треба розуміти, що сюди будуть кинуті гроші і всі можливості для того, щоб зберегти свої інтереси", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гримчак назвав нову мету Кремля в Європі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіПрезидентські вибори 2019
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Рашка и так пихает своих кандидатов - старуху Йульку и иуду Грыща - сомневаюсь что туда поехали какие то дешевые шавки и кто с ними будет там договариваться
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Приходько Егор
Приходько Егор
это так весело. Россия не переживет еще одного срока порошенки) сразу видно агитацию) причем такую тупую) что вы будите картонными ракетами стрелять?))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Гримчак у же нассал в штаны ибо придет новая власть и подвесит его за одно место будет на нарах мемуары писать )))
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