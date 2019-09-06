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8 вересня • оновлено в 11:43
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"До Москви долетить": в Україні запропонували запустити ракету по Росії

5.2т Читати матеріал російською

Депутат Київради від партії "Свобода" Юрій Сиротюк закликав українську владу використовувати неядерні сили, щоб "залякати" Росію.

За його словами, ядерного арсеналу у країни немає, а звичайні ракети мають занадто малу дальність польоту, в зв'язку з цим потрібно встановити боєголовку на космічну ракету, яка долетить до Москви.

З такою пропозицією він виступив на молодіжному семінарі "Школа патріотизму" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Юрій Сиротюк

Юрій Сиротюк

скріншот відео

"Ми маємо ракету, яка може долетіти до Москви. На неї потрібно зараз причепити ту боєголовку, яка у нас є - з камінчиками, динамітом, поки що ні ядерну, але вона теж несе загрозу", - зазначив Сиротюк.

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Він додав, що під час відсутності якісних бойових ракет винні українські чиновники, які грабують "Укроборонпром", і заявив, що якщо вони дадуть замовлення "Южмашу", то вже через рік Київ змусить "Росію задуматися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк обурився підсумками опитування, згідно з якими більше половини росіян бояться війни.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Сиротюк
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,запустили вы ракету по Москве! Ну предположим ( о чудо) она до летит! Ну, представим вы поразили кремль! Вы хоть представляете ,что после этого останется от Украины , причём без всякого яо? Я с трудом!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хотелось бы тут коменты вислоухих увидеть
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
ГОсподи!! Спасибо тебе шо ты создал свидомых рагулей!!Как бы я жил не читая каждый день подобный бред! Я всегда говорил ,что это еще не дно,днище еще только надвигается на свынарню,пля буду,ржать мы будем еще долго и еще качественней,их не отпустит,нет,какое счастье блин!
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