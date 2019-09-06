"До Москви долетить": в Україні запропонували запустити ракету по Росії

Депутат Київради від партії "Свобода" Юрій Сиротюк закликав українську владу використовувати неядерні сили, щоб "залякати" Росію.

За його словами, ядерного арсеналу у країни немає, а звичайні ракети мають занадто малу дальність польоту, в зв'язку з цим потрібно встановити боєголовку на космічну ракету, яка долетить до Москви.

З такою пропозицією він виступив на молодіжному семінарі "Школа патріотизму" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Юрій Сиротюк скріншот відео

"Ми маємо ракету, яка може долетіти до Москви. На неї потрібно зараз причепити ту боєголовку, яка у нас є - з камінчиками, динамітом, поки що ні ядерну, але вона теж несе загрозу", - зазначив Сиротюк.

Він додав, що під час відсутності якісних бойових ракет винні українські чиновники, які грабують "Укроборонпром", і заявив, що якщо вони дадуть замовлення "Южмашу", то вже через рік Київ змусить "Росію задуматися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк обурився підсумками опитування, згідно з якими більше половини росіян бояться війни.

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