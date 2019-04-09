"ДНР" і "ЛНР" погодилися повернутися до складу України: Медведчук назвав умову

Угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук, передає "112 Україна".

"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії, в тому числі і нашим планом-концепцією, на який вже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю на цих територіях, і при цьому, якщо це буде поєднуватися, а я впевнений, що це буде, з міжнародною європейською допомогою, з допомогою тієї ж РФ, про що неодноразово публічно стверджувалося, то, безумовно, ми зможемо через кілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях", —заявив Медведчук.

За словами кума президента РФ, головним завданням буде відновлення інфраструктури та "створення умов життя цим людям і створення нашого економічного індустріального потенціалу десь в обсязі 15-18% від всього економічного потенціалу нашої країни".

Віктор Медведчук coolyanews.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Медведчук і Бойко полетіли в Москву на зустріч з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером 22 березня.

3 квітня Кабмін заборонив нерегулярні перельоти з України в Росію, а генпрокурор заявив про відкриття кримінальної справи в зв'язку зі скандальним візитом політиків в РФ.

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