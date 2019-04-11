"Л/ДНР" хочуть в Україну? Що стоїть за "сенсацією" Медведчука

Угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії. Таку сенсаційну заяву зробив голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Що це означає, у чому полягає автономія та які загрози несе Україні — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що в "Л/ДНР" готові увійти до складу України на правах автономії. Нібито питання вже узгоджене в Кремлі;

Це не перша ініціатива Медведчука в контексті українсько-російських відносин. Користуючись своїми зв'язками в Кремлі, політик всіляко намагається просувати свою партію в парламент;

Міжнародники застерігають — за такими пропозиціями ховається бажання Росії контролювати ухвалення стратегічних рішень України щодо НАТО і ЄС.

Що пропонує Медведчук

Віктор Медведчук — один із головних переговірників із українського питання з боку Володимира Путіна. Де-факто він просто ретранслює основні повідомлення з Москви, які прямо керівництво РФ сказати не може. Адже, за їхньою логікою, в Україні відбувається внутрішній конфлікт (громадянська війна), а не агресія з боку їхньої держави.

Буквально днями він зустрічався з президентом Росії і обговорював питання про звільнення полонених українських моряків.

Саме тому напередодні фінального голосування на президентських виборах, а також за декілька місяців до старту парламентської кампанії Віктор Медведчук озвучив деякі ключові позиції щодо Донбасу.

"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі й припинимо бойові дії, в тому числі й нашим планом концепції, на який уже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, — будуть передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю там.

Водночас, якщо це буде поєднуватися, а я впевнений, що це буде з міжнародною європейською допомогою, за допомогою тієї ж РФ, про що неодноразово публічно стверджувалося, то, безумовно, ми зможемо через декілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях", — заявив Медведчук.

Віктор Медведчук

За словами кума президента РФ, головним завданням буде відновлення інфраструктури, "створення умов життя цим людям і нашого економічного індустріального потенціалу — десь в обсязі 15-18% від усього економічного потенціалу нашої країни".

Варто зазначити, що це аж ніяк не перший прояв "миротворчої" місії українського політика Медведчука. Буквально за тиждень до президентських виборів він разом із кандидатом Юрієм Бойком вирушив на переговори з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. Обговорювали сторони газові контракти.

Дмитро Медведєв, Юрій Бойко і Віктор Медведчук

Там Медведчук заявив, що Україна має зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією. Правда, крім загальних фраз і не зовсім вигідних пропозицій, більше нічого не було. Це досить логічно, адже з юридичної точки зору Медведчук і Бойко не мають ніяких повноважень проводити подібні переговори.

Які ризики для України

На думку міжнародника Юлії Осмоловської, така пропозиція Медведчука пов'язана з парламентськими виборами, які заплановані на жовтень 2019 року. У такий спосіб політик планує підняти рейтинг своєї партії, показавши її, як одну з альтернатив діючому курсу.

"Це активізація спрямована на те, щоб показати — є сила, готова вирішувати питання. Чого тільки варта зустріч у Москві й гарантії того, що може бути знижена ціна на газ. Вони їздили в неофіційному статусі, а російська сторона, яка ігнорує офіційні контакти, заохочує подібні візити", — підкреслила в розмові з OBOZREVATEL міжнародник.

У той же час частково ідея автономії для окремих районів Луганської та Донецької областей була прописана ще в Мінських домовленостях. У пункті 11 документа йдеться:

"Проведення конституційної реформи в Україні і вступ у силу до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених із представниками цих районів), а також прийняття до кінця 2015 року постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей".

Але тут проблема вже у формулюваннях. Це питання як технічне, так і політичне. З одного боку, офіційний Київ вказує включення територій як частину "децентралізації", Медведчук же промовляє це як "автономію".

"За правильної переговорної стратегії, сторонам потрібно було б пояснити, що вони мають на увазі під словом "автономія". Це може бути аналогією до нашого розуміння слова "децентралізація", — підкреслила Осмоловська.

Водночас у грі навколо особливого статусу Донбасу, автономії і децентралізації є ризики потрапити під зовнішнє управління. Важливо чітко опрацювати законодавчу межу, щоб не було зовнішньої залежності від Росії.

"Нам хочуть "впихнути" дві області під федералізацію країни. Так у Росії хочуть змінити територіальний устрій України. Створити у нас нижню палату парламенту, сенат, який би мав право вето на будь-які політичні рішення", — пояснив нам міжнародник Василь Лаптійчук.

На його думку, у такий спосіб відверто проросійські представники цих регіонів можуть прямо впливати на порядок денний щодо НАТО і ЄС. Тому в цій ситуації важливо діяти акуратно, а заяву Віктора Медведчука розцінювати як спробу "промацати ґрунт" перед виборами до парламенту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!