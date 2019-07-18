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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Всі статті автора

Так принижувати державу - це треба вміти

11.7т

Думав, до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...

Дивлюсь на поїздки Президента по областях - і "шляк трафляє", як кажуть на українській Галичині.

Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.

Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" дебіли, що перебивають людей, "тикають" всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...

Новини
Бити або штурхати жінок – не гідно чоловіків, особливо воїнів

Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.

Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо посада Президента України - це не сцена, а відповідальність.

Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але поки що спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.

Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде.

Новини
Хай ця клята Війна завершиться нашою українською Перемогою!

Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль "батька нації" - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.

Зробіть ставку не на "клоунів", (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у Вас ще не виросло.

Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо украінці - непереможна багатотисячолітня Нація.

Новини
Ще вип'ємо по сто грам у звільненому Донецьку і Луганську!

А отже - все буде добре і Все Буде Україна!

Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину.

Честь маю.

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Дмитро Ярош Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Володимир Зеленський Выборы 2019
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кто видел фотку куЯроша в стрингах -скиньте ссылку плз. Его побратимы делали.
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Чан Джеки
Чан Джеки
и только жиды выскочили с тарелочки их надо сразу как мух хлопать.зе ище немного твой друган али хозяин ко покомандует то дай бог чтобы вы успели сь.бать в израль мрази.а более вам некуды сь.бывать.и снова неорите голокост.вы яго сделали так что получите чяго хотели.
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Kyiv Oleksa
Kyiv Oleksa
"Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка" - хахаха, пане Дмитре. Порошенко - це й був справжній Верховний Головнокомандувач, і ніякі клоуни (не тільки зєля) так не спрацюють, зрозумійте Ви це!
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Готик Анна
Готик Анна
Albioni Tomaso, А вы?
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Kyiv Oleksa, "тонка іронія" - ви чули про таке?
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