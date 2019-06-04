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Дмитро Маринін
Дмитро Маринін
Політик, екс-депутат Харківської міської ради Всі статті автора

Я вызываю Геннадия Кернеса на "дуэль"!

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Я, наверное, больше всех сожалею о ранении Геннадия Кернеса и его таком болезненном состоянии.

И это прежде всего потому, что я бы с удовольствием вызвал его на настоящий мужской поединок! Но, увы....

Именно поэтому я уже неоднократно и на Харьковском региональном телевидении, и в социальных сетях, приглашал нашего "хозяйственника" на "словесную дуэль". Дебаты я предложил ему провести в любом удобном для него формате и даже на подконтрольном ему телеканале .

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Съезд "двухген" в Харькове: "игры" Кернеса опасны для Украины

Однажды Кернес приходил на Харьковский телеканал А/ТВК через пару дней после моего эфира, когда в передаче "Отражение" я говорил о том, что город Харьков благодаря "царствованию" Геннадия катится к реальному банкротству. Тогда он очень нервничал и все опровергал, назвав меня "белой вороной" и не приведя ни одного факта опровергающего мои слова. Гена Кернес вообще любит обзывать и оскорблять людей, особенно когда понимает свою беспомощность.

И это показывает только его необразованность и слабость. Но он себя сам таковым не считает) "Наполеон")).

Все, кто не являются его "послушным стадом" для него "отбросы"!

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Испытание для Зеленского: будут ли наказаны Кернес и Фукс?

Ну он так привык от своей безнаказанности! Что-то ляпнул своим языком и за спины охранников спрятался... Помните старый мультик "Маугли"? Там шакал что-то пропищит и сразу прячется за тигра Шерхана. Есть некое сходство с мультиком.

Так вот...

Я очень много знаю фактов и пишу о том, в каком критичном состоянии находится сегодня любая сфера жизнедеятельности Харькова, несмотря на то, что на первый взгляд всё чисто, цветы, фонтаны, лавочки, парки...

Я очень много знаю о том, чем и как живет Кернес и его окружение в то время, как бедные учителя, врачи и работники коммунальных предприятий еле сводят концы с концами!

Я вызываю Геннадия Кернеса на "дуэль"!

Откаты, поборы с предпринимателей, тотальная коррупция и взяточничество на каждом шагу.

Бюджет Харькова Кернес давно считает своими карманными деньгами, а имущество Громады - своим личным имуществом.

А 2 июня на съезде "двух ген" Кернес подтвердил мои опасения о том, что он "смотрит" в сторону страны-агрессора, предложив прямые переговоры с Россией, которая аннексировала Крым и ведёт с нами войну на Донбассе. Он хочет, чтобы мы покаялись?!

Хочется его завести в одно помещение с жёнами и матерями погибших на войне ребят и пусть он их попросит покаяться!

Он перешёл Красную черту! Давно перешёл!

И у меня и у многих Харьковчан накопилось к нему очень много вопросов. И эти вопросы я готов ему задать один на один!

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Ссылка

Я благодарен сайту OBOZREVATEL за возможность сделать здесь своё очередное предложение Кернесу!

Геннадий Адольфович Кернес!

Я , Маринин Дмитрий Алексеевич, приглашаю вас на теледебаты в прямом эфире, где мы поговорим о наболевшем для Харькова и харьковчан.

Право выбора даты, времени и места проведения дебатов оставляю за вами.

Уверен, что если вы, в очередной раз, не проявите свою слабость и решитесь на этот мужской разговор, у экранов телевизоров соберутся не только харьковчане! Вы же у нас "одиозный мэр".

Так что не бойтесь открытого и честного разговора с простым активистом Марининым Д.А. Я же для вас всего лишь "кнопка бл..дь"...

Знаю, что вы и ваше окружение мониторит все мои публикации, поэтому жду вашего ответа с нетерпением, любым удобным способом.

До встречи в эфире!

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Автор
Дмитро МаринінДмитро Маринін
Місце
УкраїнаХарків
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