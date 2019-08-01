Этой публикацией я просто хочу подтвердить народную мудрость, которая звучит - "сколько веревочке не виться, конец все равно будет".
В предыдущих статьях я неоднократно говорил о процветающей коррупции и тотальном воровстве бюджета города Харькова командой "доверяй ворам" во главе с Кернесом.
Я занимаюсь вскрытием этого "нарыва" на теле моего города уже более шести лет... Я не могу похвастаться, что всё получается!
Нам ещё реформироваться и реформироваться(((.
Только одно уголовное дело по моему депутатскому запросу было доведено до суда и сегодня обвиняемые в крупнейшей краже денег непосредственно из карманов Харьковчан отвечают за содеянное в суде. И я очень надеюсь на реальный срок для этих чинуш.
Время идёт и я продолжаю... не очень громко, но уверенно идти дальше).
Ведь в этом деле пиар не нужен)). Нужна кропотливая оперативная работа...
Моя настойчивость в этом деле и принципиальная позиция некоторых сотрудников полиции Департамента защиты экономики в Харьковской области начинают давать новые результаты...
А вот тут хочу вставить в текст цитату "великого комбинатора" Гены : "с командой единомышленников мы делаем всё для того, чтобы в Харькове было красиво и комфортно".
Делают они действительно "красиво"! Создают коммунальное предприятие, которое должно выполнять текущий и капитальный ремонт жилого фонда, а это предприятие просто перекачивает деньги бюджета города через подставные фирмы-субподрядчики.
Ну и конечно делают они "комфортно"! Только не уточняют для кого).
Фигуранты нового дела, о котором я коротко расскажу, катаются на Ягуарах и Тойотах и живут в больших квартирах в центре города . Вот это действительно комфорт!
Ну и добавлю, что Кернес в некоторых интервью рассказывает, что делает ставки на молодых и энергичных).
Вот такому молодому и энергичному директору КП "Харьковжилстрой" Туренко Александру, 1988 года рождения совсем недавно было объявлено о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч.4 и ч.3 ст.191 УК Украины.
На данном этапе сотрудники департамента защиты экономики в Харьковской области провели соответствующие следственные действия и экспертизы только по некоторым эпизодам, согласно которым убыток для бюджета города составляет около 1,4 млн.грн. Но работа продолжается и я уверен,что сумма увеличится на порядок и составит около миллиарда гривен и в этом деле появятся новые "интересные фамилии", ценные для Кернеса)).
По моей инсайдерской информации некоторой долей украденного пополняется "партийная касса" партии "доверяй ворам", которая за отнятые у Громады деньги будет пытаться опять захватить власть в городе, чтобы продолжать и дальше цинично грабить бюджет и каждого Харьковчанина.
Одно скажу точно, что МЫ продолжаем работу! Без лишних слов и рекламных роликов).
Я благодарен сотрудникам Департамент защиты экономики в Харьковской области и некоторым сотрудникам прокуратуры Харьковской области за их принципиальную позицию!
Молодое дарование Кернеса по фамилии Туренко теперь предстанет перед судом и к нему скоро присоединяться ещё несколько подельников.
А мы в ближайшее время выдадим ещё пару "жирных рыб", которые из бюджета Харькова украли не один и даже не пять миллиардов гривен.
Так что Гена Кернес, я уверен, скоро возглавит партию "Доверяй уголовным делам"))).
А "членам партии" Кернеса, в заключении напомню ещё одно знакомое для них выражение - "чистосердечное признание смягчает наказание".
Приходите сами и приводите "друзей" не дожидаясь, пока нам это будет уже не интересно))).
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.