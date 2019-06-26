Любое хорошее дело делается открыто и при свете дня!

А наш "герой" не привык делать хороших дел для окружающих, а если что-то и делает, то только ради себя любимого)).

Во время Революции Достоинства (2013-14 г.г.) в Харькове по ночам нападали и калечили активистов Харьковского Евромайдана, жгли машины сторонников Революции. Все это происходило только под покровом ночи((.

В после выборов Президента в августе 2014-го он ночью приезжал в Администрацию Президента.

Многие уже догадались, что этот "герой" - Гена Кернес!

Ну не умеет Геннадий делать всё днём, потому что дела его далеки от хороших, ну и просто потому, что боится ответственности).

С детства парень рос обиженным мальчиком и видимо еще тогда для себя решил всем своим "обидчикам" отомстить), особенно "ментам", которые заставили стучать на своих "подельников", чтобы выйти из СИЗО на годик раньше...

Геннадий "вырос" и его стали называть "одиозный мэр Харькова", но свою трусость и мстительность победить так и не смог).

Даже сейчас, будучи человеком больным и практически никому не интересным, он делает жалкие попытки напомнить о себе.

Я уже писал о том, что пару недель назад Геннадий готовился к "распилу" очередного миллиардного кредита и чтобы как-то отвлечь внимание Харьковчан, подбросил тему переименования одного из проспектов в проспект имени маршала Жукова. На сессии Гена больше всех кричал о необходимости "вернуть историческую справедливость"))).

Проголосовало пятьдесят девять "голов"! А сам Гена не голосовал).

А после голосования и вообще покинул сессионный зал, подставив под уголовную ответственность тех самых 59 голов).

Он сделал то, что хотел. За кредит в один миллиард тоже успешно проголосовали.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении проголосовавших за "Жукова" депутатов, а общественность Харькова подала иск в суд на это решение сессии и суд принял иск к рассмотрению.

Но вернёмся к теме "ночных делишек"...

Вчера 25 июня около одиннадцати часов ночи "неизвестные", а точнее коммунальщики Кернеса решили, вдруг, что срочно нужно на домах по проспекту Григоренко поменять таблички с номерами домов и другим названием проспекта.

Когда туда приехала полиция и активные Харьковчане, то коммунальщики почему-то разбежались в разные стороны, оставив все таблички. Ну а те таблички, которые они все же успели прикрутить благополучно "сдуло ветром")).

Гена Кернес как всегда! Ночью!

Я даже не буду говорить, что Кернес не дожидаясь решения суда, опять пошёл на противозаконные действия.

Нам известно, что он привык не выполнять Решения судов именем Украины.

Но мне вот что-то пока не понятно "молчание" Администрации Президента. Вроде ночью Гену там пока не замечали).

А может сам Зеленский все же поинтересуется обстановкой в Украинском Харькове, где один "мелкий жулик делает нервы" и под шумок цинично грабит Харьков?!

Да и ответ на наше обращение по деяниям Кернеса, переданное две недели назад, мы ждём от Президента в установленные Законом сроки.

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