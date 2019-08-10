Несомненно давно назревшая необходимость, о которой всегда только говорят, но ничего не делают.

Надо признать сегодняшний запрет от 2009 года не работает, ни на улицах, ни онлайн.

Игорный бизнес в Украине Кореспондент

Каким образом можно легализировать игровую индустрию:

1). Дать право создавать частные казино в определенных местах (отели; рестораны) и определенных регионах.

2). Создать государственную монополию на игорную индустрию (по типу Голландии или Австрии).

При первом варианте государство определяет условия лицензирования деятельности. Стоимость лицензии и налогообложение.

При втором варианте государственная монополия позволит эффективнее регулировать ограничения и доступность, так же при правильном менеджменте процессов повышенную прибыльность.

Не стоит забывать о необходимости регулирования онлайн игровой индустрии, на плечах которой сегодня находится около половины игровой доли рынка страны.

Какой из двух вариантов является более эффективным для страны необходимо решить на основании фундаментального анализа потенциального рынка, а не на основании поспешных выводов.

Теперь напомню о причинах того, почему не работает сегодняшний запрет на игорную деятельность. А не работает он из-за лазейки в украинском законодательстве. Сам запрет был принят в 2009 году, по инициативе тогдашнего Кабинета министров, мотивация была в принципе правильной, убрать игровые автоматы с улиц городов, поскольку многие украинцы(пенсионеры, студенты, школьники) там оставляли последние копейки... но как обычно в нашей стране, запрет оставил один интересный пункт в действии: запрет всего, кроме лотереи. Позже, собственники игровых залов, из-за которых и был принят запрет, воспользовались данной лазейкой и стали трактовать свои залы, как места, где можно поиграть в "лотерею".

Закрылись же реальные казино в отелях, которые приносили сотни миллионов гривен в бюджет государства и городов, хотя запрет был мотивирован не их деятельностью, а тех, кто вел деятельность на улицах в легкодоступных игровых залах для пенсионеров и студентов/школьников.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!