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4 січня • оновлено в 23:14
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Для захисту від росіян: Вашингтон розповів, що увійде в 2020 році в військову підтримку України

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Київ і Вашингтон ведуть переговори для визначення видів озброєння, яке необхідне Україні, однак і надалі США продовжать постачати обумовлені раніше системи.

Про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.Тиждень

"Українська влада, український міністр оборони і його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому посольстві у Києві, щоб отримати відповідь саме на це питання. Ми хотіли б продовжити діалог із Міністерством оборони України та начальником Генерального штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такого роду обговорення тривають", – наголосив Тейлор.

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Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

Скріншот відео

Він зазначив, що Конгрес США підписався під конкретними системами озброєння.

"Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, безпілотники, радіокомунікаційне обладнання. Це те, що надходить. Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, щоб Україна могла захищатися від росіян", – вважає дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США мають намір виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Озброєння
Особа
Вільям Тейлор
Місце
США
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Противокорабельные ракеты? А что, ваш непревзойденный Нептун уже не котируется? Али летать разучился или топлива нэма?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Печенюшки нужно отрабатывать. Американские хозяева продолжат натравливать своих украинских шавок на русского медведя. США будут воевать с Россией до последнего украинца!
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