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13 лютого • оновлено в 09:55
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Для цього веде війну: озвучена несподівана мета Путіна в Україні

3.2т
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Росія веде війну в Україні для того, щоб дістати робочу силу і забезпечити собі економічний розвиток.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов "Фактам". Він додав, що зараз Росія перебуває в ситуації масової міграції населення.

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"Росії потрібна робоча сила. У них зараз відбувається просто величезна міграція населення, і, для того щоб забезпечити собі економічний розвиток, їм необхідно поповнити цю саму робочу силу за рахунок залучення людей з-за кордону", – зазначив журналіст.

Він додав, що Путін веде війну проти України і для того, щоб відновити контроль над економічним простором в рамках колишнього Радянського Союзу і зберегти контроль над ринком робочої сили.

"Путін в цих умовах робить все для того, щоб відновити викачування людського ресурсу з України. Та й не тільки з України. Це відноситься і до трудової міграції з інших країн колишнього СРСР", – підсумував Бутусов.

Озвучена несподівана мета Путіна в Україні

Озвучена несподівана мета Путіна в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія взяла нову мету для того, щоб забезпечити розкол в Європі. На цей раз Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан з Заходом.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ааааааааааааааа....вот оно что Михалыч!!
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