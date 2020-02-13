Для цього веде війну: озвучена несподівана мета Путіна в Україні

Росія веде війну в Україні для того, щоб дістати робочу силу і забезпечити собі економічний розвиток.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов "Фактам". Він додав, що зараз Росія перебуває в ситуації масової міграції населення.

"Росії потрібна робоча сила. У них зараз відбувається просто величезна міграція населення, і, для того щоб забезпечити собі економічний розвиток, їм необхідно поповнити цю саму робочу силу за рахунок залучення людей з-за кордону", – зазначив журналіст.

Він додав, що Путін веде війну проти України і для того, щоб відновити контроль над економічним простором в рамках колишнього Радянського Союзу і зберегти контроль над ринком робочої сили.

"Путін в цих умовах робить все для того, щоб відновити викачування людського ресурсу з України. Та й не тільки з України. Це відноситься і до трудової міграції з інших країн колишнього СРСР", – підсумував Бутусов.

Озвучена несподівана мета Путіна в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія взяла нову мету для того, щоб забезпечити розкол в Європі. На цей раз Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан з Заходом.

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