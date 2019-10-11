Для контролю СБУ: Зеленський призначив нового уповноваженого

Президент Володимир Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Ним став Роман Семенченко. Відповідний указ був підписаний 11 жовтня, сказано на сайті ОПУ.

"Призначити Романа Семенченка уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю СБУ", – йдеться в документі.

Роман Семенченко 1.zt.ua

У 2013 Семенчко був призначений на посаду керівника СБУ Житомирщини, до цього він обіймав аналогічний пост у Дніпропетровській області. У правоохоронних органах працював із 1993 року, пише "Перший Житомирський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року депутати Верховної Ради України IX скликання на засіданні обрали головою Служби безпеки України колишнього керівника "Кварталу 95" Івана Баканова.

З раннього дитинства був знайомий із Володимиром Зеленським: спершу вони разом навчалися в одній і тій же школі, а пізніше – в одному і тому ж Криворізькому інституті, але на різних факультетах.

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