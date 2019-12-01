Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Дивлячись в очі Зеленському": в РФ озвучили вимоги Путіна щодо Донбасу

6.2т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" проведе окремі переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков. За його словами, президенти говоритимуть про Мінські угоди, необхідність прямого діалогу Зеленського з Донбасом і особливий статус.

"Це те, про що Володимир Путін каже довгі роки. І, напевно, йому не складно буде це повторити, дивлячись в очі Зеленському, бо найголовніше зараз – це остаточне припинення війни на Донбасі, без всяких перестрілок, блокад і іншого", – сказав Цеков.

Новини
Один на один: у Путіна озвучили плани на переговори із Зеленським

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
157
60
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
57
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПУТИН ПИЗДЛИВЫЙ УБЛЮДОК БУДЕТ ПОСАЖЕН НА КОЛ ПРИЛЮДНАЯ КАЗНЬ ФАШИСТУ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
А что не так или что нового в этих старых требованиях?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Мельников Дмитрий, Да ничо и не изменилось. Все как и прежде. Cpaть Украина хотела на твое )(уйло и на его требования
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги