"Дивлячись в очі Зеленському": в РФ озвучили вимоги Путіна щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" проведе окремі переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков. За його словами, президенти говоритимуть про Мінські угоди, необхідність прямого діалогу Зеленського з Донбасом і особливий статус.

"Це те, про що Володимир Путін каже довгі роки. І, напевно, йому не складно буде це повторити, дивлячись в очі Зеленському, бо найголовніше зараз – це остаточне припинення війни на Донбасі, без всяких перестрілок, блокад і іншого", – сказав Цеков.

Володимир Зеленський і Володимир Путін колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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