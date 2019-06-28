ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Діти – не громадяни України? Зеленський жорстко облажався в відеопривітанні з Днем Конституції

3.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 28 червня в привітанні українців із Днем Конституції заявив, що потрібно створити окремий документ для дітей, які поки громадянами країни не є.

Відповідне звернення з'явилося на сторінці глави держави в Facebook. (Щоб подивитися відео, дсокролльте нвоость до кінця).

"Наостанок хочу розповісти вам про дуже гарну нашу ініціативу – створення книги "Конституція для найменших" для наших майбутніх громадян", – поділився Зеленський, припустившись грубої помилки.

Новини
"Чому не на заправці?" Зеленський показав, як святкує День Конституції

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зауважимо, Закон України "Про громадянство" говорить, що дитина, народжена в Україні, одразу стає її громадянином.

Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції

Скріншот

Користувачі в коментарях також вказали президенту на помилку і порадили прочитати Конституцію повністю, щоб не допускати таких конфузів у майбутньому.

Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції
Діти – не громадяни? Зеленський жорстко облажався в День Конституції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський оголосив флешмоб до Дня Конституції, через що зазнав критики в соціальних мережах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
30
11
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Шаурма,фонтаны,феня,букварик,губки бантиком ,брови домиком. Просрали Украину. 73% должны сидеть тихо и не включать свои дурные кастрюли.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
И это ЮРИСТ по профессии, бедная наша страна, хотя... смотря на то, что у нас 74% слабоумных - какой президент, такая и страна!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Харченко Александр
Харченко Александр
По мнению зеленского, в Украине все - президенты, но не все президенты - граждане...Шизофренический маразм.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel