Діти – не громадяни України? Зеленський жорстко облажався в відеопривітанні з Днем Конституції

Президент України Володимир Зеленський 28 червня в привітанні українців із Днем Конституції заявив, що потрібно створити окремий документ для дітей, які поки громадянами країни не є.

Відповідне звернення з'явилося на сторінці глави держави в Facebook. (Щоб подивитися відео, дсокролльте нвоость до кінця).

"Наостанок хочу розповісти вам про дуже гарну нашу ініціативу – створення книги "Конституція для найменших" для наших майбутніх громадян", – поділився Зеленський, припустившись грубої помилки.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Зауважимо, Закон України "Про громадянство" говорить, що дитина, народжена в Україні, одразу стає її громадянином.

Скріншот

Користувачі в коментарях також вказали президенту на помилку і порадили прочитати Конституцію повністю, щоб не допускати таких конфузів у майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський оголосив флешмоб до Дня Конституції, через що зазнав критики в соціальних мережах.

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