"Дістанете в писок!" Фаріон вгамувала "слугу народу" через Росію

Мовознавиця, громадська і політична діячка, членкиня політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон у прямому ефірі посварилася з нардепом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком.

У студії обговорювали конфлікт на Донбасі, і депутат заявив, що у "війні переможців не буває", чим викликав обурення Фаріон.

"Як це у війні не буває переможців? Ви чоловік чи драглі незастиглі? Ви не здатні боротися? Якщо ви не здатні боротися, то ви вже програли. Ви чоловік чи воїн? Ви говорите, що війна не закінчується перемогою або поразкою? Чим же тоді вона закінчується?.. Мир не настає сам собою. За мир потрібно боротися, у війні потрібно перемагати. Для цього потрібно готувати всю країну ментально, економічно й на рівні озброєння. Тоді це буде реальна перемога", – критикувала вона нардепа.

Новини Фаріон жорстко розкритикувала міністерку освіти Новосад

Також після прямого ефіру обговорювали імпорт електроенергії з Росії. Камельчук емоційно відповідав на питання ведучої, чим заважав Фаріон.

Фаріон і Камельчук

"Припиніть махати переді мною руками, бо дістанете в писок. Це я ще ніжно з вами говорю", – вгамувала вона "слугу народу". На що Камельчук їй відповідав, що вона "красива жінка" їй не варто так себе вести.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше між Камельчук і Фаріон також були конфлікти в прямому ефірі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!