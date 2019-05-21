Диктатура і новий Майдан: названі наслідки розпуску Ради Зеленським

Достроковий розпуск Верховної Ради новим президентом Володимиром Зеленським суперечить Конституції України і може мати вкрай серйозні наслідки для країни.

Про це йдеться у статті професора політології НаУКМА, наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексія Гараня. Зокрема він розклав колізію, що виникла, на вісім ключових пунктів.

1. Команда Зеленського матиме свою аргументацію щодо того, що коаліції вже немає протягом тривалого часу. Але, на думку незаангажованих експертів, йдеться про порушення Конституції. Зокрема голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначає, що відповідно до статті 90 Конституції президент отримує право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця у парламенті не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції. "Тобто право виникає не тоді коли коаліція зникла або хтось встановив, що її немає, а тоді, коли після цього факту протягом місяця Верховна Рада її не створить", — наголошує Гарань.

2. Навіть якщо припустити, що йдеться лише про дискусії між юристами, сам факт сумнівності легітимності потенційного рішення президента ставить питання про його наміри щодо забезпечення Конституції. "З порушення Конституції починав і Янукович. Це поганий знак як для громадянського суспільства, так і для наших міжнародних партнерів. Процитуємо інший матеріал Коліушка: "антипарламентаризм і апеляція до прямої демократії, чим була насичена його (Зеленського. — Ред.) виборча програма — це два основні інструменти або симптоми прагнення до узурпації влади". За його словами, так поводилося більшість диктаторів — говорили, що вони реалізують волю народу, при цьому замовчували про верховенство права, Конституцію і закони", — пише професор.

Розпуск Ради Зеленським

3. Якщо тепер, після заяви прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про намір подати у відставку ще й уряд мати приставку в.о., це обмежить можливості Кабміну. На додачу до цього не сформована президентська команда, і починаються парламентські перегони. "А як, в разі відставки уряду, тепер призначати керівників МЗС і Міноборони: вони одразу будуть з приставкою в.о.? І це в період війни. Період нестабільності буде забезпечений. Хороші можливості для Росії", — стурбований Гарань.

4. Схоже, що БПП, "Батьківщина" і "Опозиційна платформа — За життя" не виступатимуть проти дострокових виборів. Вони мають оргструктуру, відповідні рейтинги і готові одразу перейти з однієї кампанії в іншу.

5. Важливим фактором є і те, що, всупереч обіцянкам Зеленського, в разі дострокових виборів вони відбудуться за старим законом з мажоритарним компонентом, а це буде вигідно і вищезазначеним фракціям.

6. Незважаючи на те, що навколо достроковості виборів може скластися консенсус основних політичних сил, проти факту порушення Конституції необхідно протестувати.

7. Є висока ймовірність того, що навіть звернення до Конституційного Суду не призведе до жодної реакції. "Якість і "принциповість" наших суддів відома. Нова глава КС Наталія Шаптала, висуванка з Донецька, стала членом КС у 2010 році, голосувала за антиконституційне рішення про скасування конституційної реформи 2004 року. Однак не тільки залишилася членом КС, а й стала його головою. Це теж погана ознака. Тому потенційний контроль за коаліцією у новообраному парламенті і закулісний контроль над судами може призвести до монополізації влади", — наголосив експерт.

8. Разом з тим, все вищевикладене не означає, що суспільство і продемократичні політики повинні мовчати. "Мовчання більшості суспільства, яке було свідченням суспільної апатії у 2010 році, призвело не тільки до порушень Конституції Януковичем, а й до сповзання в авторитаризм, смертей на Майдані і агресії Росії. Для того, щоби спробувати перешкодити негативному розвитку подій, потрібне звернення 45 народних депутатів до КС", — наголосив Гарань.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня під час інавгурації Зеленський заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

21 травня він провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо цього питання.

За підсумками зустрічі президент домовився з лідерами фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

За словами першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, вони відбудуться 21 або 28 липня.

Зеленський пояснив, що головним аргументом для розпуску ВР є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції.

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