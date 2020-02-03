Головна Новини
3 лютого • оновлено в 20:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Дідусь із минулого" і "совок": "слуга" Богуцька образила відомого вченого і зганьбилася з виправданням

6.8т
Читати матеріал російською

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька назвала соціолога Євгена Головаху "дідусем з позаминулого століття" і викликала скандал у мережі.

Такий вислів парламентарка допустила, коментуючи ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера" від 31 січня. У Facebook вона написала, що думає про "сутичку" соціолога з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом.

"Стоїть зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє і минуле. Треш. І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить із дискового, який застромлений у спеціальну розетку", – видала вона.

Новини
"Путін - не загарбник": Богуцька вразила мережу скандальною заявою

Богуцька двічі образила відомого вченого Головаху

Богуцька двічі образила відомого вченого Головаху

"Дідусь із минулого" і "совок": "слуга" Богуцька образила відомого вченого і зганьбилася з виправданням

Уже в понеділок, 3 лютого, на сторінці "слуги" з'явилися вибачення. "Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головаха. І виходить, що я образила людину, назвавши його "якимось, з далекого минулого" і "совком". Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головасі", – написала Богуцька.

Вона виправдалася, заявивши, що місце в Раді визначає її нинішні висловлювання. Богуцька поскаржилася, що доводиться часто вибачатися за невдалі жарти.

У мережі на інцидент бурхливо відреагували. Зокрема помітили, що пост нардепки був відредагований – на початку Богуцька переплутала прізвище соціолога, назвавши його Головком.

"Дідусь із минулого" і "совок": "слуга" Богуцька образила відомого вченого і зганьбилася з виправданням

Її вибачення також не викликали захоплення у українців. Політолог і доцент КПІ Євген Магда написав у соцмережі: "Слугам", схоже, навіть адекватно вибачитися не до снаги".

Гостро відреагував також політолог Олексій Голобуцький. "Богуцька нібито вибачилася перед соціологом Євгеном Головахою за те, що назвала того "якимось Євгеном Івановичем позаминулого століття" при тому, що сам пост з образою досі спокійно висить у неї на сторінці. І вибачення більше схоже на обурення, що вона тепер майже не має можливості плюватися в кого завгодно отрутою змушують вибачатися", – зазначив він.

"Дідусь із минулого" і "совок": "слуга" Богуцька образила відомого вченого і зганьбилася з виправданням

Відзначимо, Головаха – заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України, доктор філософських наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богуцька оскандалилася, назвавши свого колегу по фракції Жана Беленюка "чорношкірим".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олексій Голобуцький Євген Магда Савік Шустер Ліза Богуцька
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
114
27
Смішно
2
Цікаво
42
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Лиза-Лиза, Боже-Боже.....Совсем потерялась в этих небесах.....Яныку позвони, спроси его как это жить в Ростове....)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, она шо, депутат? акуеть, бедная Украина...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Создается впечатление Украиной управляют инкубаторные, у которых нет ни отца, ни матери
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги