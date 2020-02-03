"Дідусь із минулого" і "совок": "слуга" Богуцька образила відомого вченого і зганьбилася з виправданням

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька назвала соціолога Євгена Головаху "дідусем з позаминулого століття" і викликала скандал у мережі.

Такий вислів парламентарка допустила, коментуючи ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера" від 31 січня. У Facebook вона написала, що думає про "сутичку" соціолога з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом.

"Стоїть зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє і минуле. Треш. І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить із дискового, який застромлений у спеціальну розетку", – видала вона.

Богуцька двічі образила відомого вченого Головаху

Уже в понеділок, 3 лютого, на сторінці "слуги" з'явилися вибачення. "Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала "якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття". Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головаха. І виходить, що я образила людину, назвавши його "якимось, з далекого минулого" і "совком". Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головасі", – написала Богуцька.

Вона виправдалася, заявивши, що місце в Раді визначає її нинішні висловлювання. Богуцька поскаржилася, що доводиться часто вибачатися за невдалі жарти.

У мережі на інцидент бурхливо відреагували. Зокрема помітили, що пост нардепки був відредагований – на початку Богуцька переплутала прізвище соціолога, назвавши його Головком.

Її вибачення також не викликали захоплення у українців. Політолог і доцент КПІ Євген Магда написав у соцмережі: "Слугам", схоже, навіть адекватно вибачитися не до снаги".

Гостро відреагував також політолог Олексій Голобуцький. "Богуцька нібито вибачилася перед соціологом Євгеном Головахою за те, що назвала того "якимось Євгеном Івановичем позаминулого століття" – при тому, що сам пост з образою досі спокійно висить у неї на сторінці. І вибачення більше схоже на обурення, що вона тепер майже не має можливості плюватися в кого завгодно отрутою змушують вибачатися", – зазначив він.

Відзначимо, Головаха – заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України, доктор філософських наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богуцька оскандалилася, назвавши свого колегу по фракції Жана Беленюка "чорношкірим".

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