Разумков заявив німецькому ЗМІ, що він "деякою мірою вже президент"

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що "деякою мірою він вже президент".

Так він відповів на запитання журналіста німецького видання Welt про те, чи бачить себе можливим послідовником президента Володимира Зеленського. Глава українського парламенту наголосив, що його робота "не мріяти, а виконувати актуальні завдання", які стоять перед сучасною Україною.

Журналіст уточнив, що до обрання Зеленський "був шоуменом і потрапив випадково у політику". А Разумков знаходиться в політиці вже довше, і його "все частіше називають можливим послідовником президента".

На це голова ВРУ відповів, що його вже кілька разів запитували, чи не мріє він про вищі посади.

"...нам потрібно зосередитись на вирішенні... проблем, а не на політичних амбіціях. Українською моя посада – голова парламенту, німецькою – президент парламенту. Отже, принаймні деякою мірою, я вже президент", – сказав Разумков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Верховну Раду України з 12 листопада вперше очолила жінка. Заступниця Разумкова Олена Кондратюк тимчасово виконуватиме його обов'язки, поки він і перший віцеспікер Руслан Стефанчук хворіють на COVID-19.