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19 грудня • оновлено в 02:26
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Децентралізація в Україні: Комітет Ради не прийняв законопроєкт Зеленського

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проєкт змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

"За" рішення комітету щодо законопроєкту №2598 проголосували 11 членів, "проти" двоє, шестеро утрималися. Про це повідомляє УП із посиланням на засідання комітету.

"Рекомендувати Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади, внесений президентом Володимиром Зеленським, включити до порядку денного сесії Верховної Ради та направити до Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157, 158 Конституції України. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради з питань правової політики...Рішення не прийнято", – цитують журналісти засідання.

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Володимир Зеленський вніс законопроєкт, який пропонує змінити Конституцію

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, законопроєкт президента Володимира Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144. У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям або окремим їх регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроект видео Верховна Рада України політика
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