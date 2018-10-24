Десятки тисяч українців вимагають скасувати підвищення ціни на газ — Тимошенко

Оголошені "Батьківщиною" акції із вимогою скасувати рішення про підвищення на 23,5% ціни на газ відбуваються 24 жовтня у 160 містах України, а участь у них загалом беруть десятки тисяч людей.

"Владі не пройдуть жодні хитрощі — перекласти провину за підвищення ціни на газ, за жахливий стан країни на будь-кого іншого", — наголосила Юлія Тимошенко, повідомляється на сайті партії.

За словами лідера партії, яка вже об’їхала більшу частину України, обуренню людей нині немає меж.

"Перейдено всі червоні лінії! На всіх площах люди просили, щоб ми згуртувалися і організували рух проти підвищення тарифів", — зазначила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також нагадала, що десятки місцевих рад вже вимагають від влади скасувати антинародне рішення, і вкотре закликала депутатів усіх рівнів ставати на захист людей. Також вона повідомила, що очікує від голови Верховної Ради відповіді на звернення "Батьківщини" щодо скликання позачергової сесії парламенту.

"На цьому засіданні має бути ухвалений проект постанови, яку підготувала наша команда, про запровадження мораторію на підвищення цін на газ, тарифів на електроенергію, тепло і гарячу воду", — пояснила голова партії.

Водночас, на її думку, сьогодні вся країна розуміє, що відповідальність за бідність людей, за надзвичайно високі тарифи і низький рівень життя лежить винятково на нинішній владі.

Юлія Тимошенко та народні депутати передали до Адміністрації президента звернення з вимогою скасувати рішення про підвищення ціни на газ.

Політик також наголосила, що нова влада зменшить ціну на газ для людей щонайменше вдвічі за лічені тижні. А всі причетні до ухвалення нинішнього рішення будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко пояснила, кому вигідне підняття тарифів на газ.