"Державна зрада!" У Порошенка звернулися до СБУ й ДБР через двох "слуг народу"

Участь депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка в російському пропагандистському телешоу, під час якого він звинуватив "українських націоналістів" у продовженні війни на Донбасі, а не країну-агресорку РФ, має ознаки державної зради та завдає шкоди національній безпеці України.

Водночас інший "слуга народу", Максим Ткаченко, фактично закликав визнати терористів "Л/ДНР", заявивши про ймовірність співпраці з ними після деокупації української землі. Про це йдеться в депутатському запиті до очільників СБУ та ДБР, підписаному членами фракції "Європейська солідарність", написала пресслужба політсили.

"Останнім часом почастішали заклики представників провладної партії "Слуга народу" до публічного заперечення статусу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей; відповідальності РФ за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії; одностороннього припинення ООС зі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони; відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях", – стверджується у зверненні.

У Порошенка звернулись до СБУ і ДБР через "слуг народу" Європейська солідарність

Члени фракції наголосили, що особливу суспільну небезпеку становлять антидержавні діяння, які здійснюють представники публічної влади, зокрема народні депутати України. На думку представників "ЄС", заяви Шевченка та Ткаченка грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і державу.

"Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державна зрада, яка випливає зі змісту, є особливо тяжкими злочинами, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. Водночас публічні заклики дискредитують дії ЗСУ, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації", – додали депутати "ЄС".

Вони попросили відповідні правоохоронні органи надати правову оцінку діям Ткаченка та Шевченка, а також порушити кримінальні провадження та вжити заходів з метою забезпечення незворотності покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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