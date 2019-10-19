Депутатку "Слуги народу" звинуватили у зв'язках із фігурантом справи про хабарі і наркотики

У список помічників депутатки від партії " Слуга народу " Юлії Яцик потрапив ексслідчий Микола Духонченко, якого визнали винним у хабарництві у справі про торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє рух "Чесно". Автори статті відзначають, що Духоненко також є її бізнес-партнером.

getman.media Юлія Яцик

За словами активістів, зараз Духоненко допомагає нардепу за трудовим договором за бюджетні гроші. У 2015 році, коли Духонченко був слідчим Василівського районного відділення поліції, його затримали за хабарництво, після чого суд визнав його винним у вимаганні хабара за приховування інформації про поширення наркотиків.

Видання "Наші гроші. Запоріжжя" повідомляло, що Жовтневий районний суд вироком від 4 лютого 2019 року визнав Духонченко винним в отриманні в 2015 році $300 доларів і 5000 гривень хабара за нерозслідування справи про збут наркотиків. Під час розслідування він дізнався про збут метамфетаміну підозрюваним, але не повідомив про цей злочин, і зажадав хабар за невнесення цієї інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згодом Духонченко подав апеляцію до Запорізького апеляційного суду, і зараз в цій справі тривають судові процеси. Він стверджує, що для нього вирок першої інстанції став несподіванкою, і назвав кримінальну справу безпідставною.

Яцик також заявила, що впевнена в невинності свого бізнеспартнера. Як адвокат вона була його захисницею у цій справі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Києві затримали банду поліцейських, які торгували наркотиками.

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