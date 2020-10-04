Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності – ЗМІ

Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомили активісти ГО “Рух справедлива Україна", додавши в підтвердження витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, стверджує УНН.

Згідно оприлюдненого витягу, за заявою ГО “Рух справедлива Україна", 02.10.2020 року Національною поліцією було внесено до ЄРДР відомості про вчинення депутатами Запорізької міської та обласної рад кримінального правопорушення, відповідальність за яке встановлена ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, яке полягає у систематичному заволодінні шляхом обману бюджетними коштами, виділеними з місцевих бюджетів у 2016-2018 роках.

Активісти виразили велику подяку журналістам 5-го каналу передачі “Особливий погляд", які провели своє розслідування та, поміж інших, висвітлили факти розкрадання коштів з депутатських фондів Гришиним та Прасолом.

Окрім того, активісти висловили подяку ГО “Народний захист", якими було проведено ретельне дослідження та співставлення фактів виділення матеріальної допомоги депутатами Запорізької міської та обласної рад, і якими було встановлено, що одна особа могла отримувати виплати аж до 44 разів! “От тільки „отримувачі допомоги“ про неї дізнались тільки від журналістів... Не дивно, що такі махінації вони назвали наживою на крові", зазначають активісти.

За словами журналістів-розслідувачів та активістів, сума потенційно вкрадених грошових коштів складає понад 181 млн. грн. Також активістами зазначається, що серед депутатів -махінаторів особливо виділяються депутат Запорізької обласної ради Ярослава Гришин, якому закидається організація злочину та Михайло Прасол, депутата Запорізької міської ради. Оскільки, ТОВ “Міжнародна юридична фірма “Ярослав Гришин та партнери", власником якої є Ярослав Гришин здійснювала підготовку всієї документації, що також підтверджується оприлюдненими журналістами матеріалами електронного листування.