Депутати "ЄС" лідирують за результативністю у Раді – дослідження КВУ

Депутати фракції "Європейська солідарність" стали лідерами за відвідуваністю пленарних засідань другої сесії Верховної Ради. Нардепи були присутніми на 83% засідань.

Про це повідомили експерти "Комітету виборців України", проаналізувавши показники роботи парламенту дев'ятого скликання.

"Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники відвідуваності в депутатів "Європейської солідарності". Так, зазвичай на засіданнях Ради були зареєстровані 83% депутатів ЄС", – йдеться у повідомленні.

Депутати "ЄС" лідирують за результативністю у Раді

За результатами цього ж дослідження співголови фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко і Артур Герасимов лідирують за результативністю роботи серед усіх депутатів у Верховній Раді дев'ятого скликання.

"Ірина Геращенко відвідала 100% засідань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), 86% засідань комітету, взяла участь у 83% голосувань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, 6 із яких було ухвалено", – йдеться у звіті.

Герасимов відвідав 87% засідань Ради, взяв участь у 76% голосувань, був присутній на 95% засідань комітету (найвищий результат серед лідерів фракцій), подав 27 законопроєктів, 6 із яких було підтримано.

Ірина Геращенко та Артур Герасимов очолили рейтинг результативності у Раді

Сергій Рахманін відвідав 91% засідань Ради, 88% засідань комітету, взяв участь у 78% голосувань, подав 16 законопроєктів, 4 із яких були ухвалені.

Геращенко, коментуючи результати дослідження, зазначила, що до ефективної роботи мотивує команда і очікування виборців.

"Очевидно, що відповідально працювати спонукає фракція – високопрофесійна, класна команда трудоголіків. Дякуємо за високу довіру, колеги. Але ще більше до праці спонукають наші виборці, які очікують від "Європейської солідарності" виключно професіоналізму і жорсткого відстоювання позиції. Не підведемо", – наголосила парламентарка.

Вона також зазначила, що жодні закони і штрафи проти прогулів на забезпечать якісну законотворчу роботу народних депутатів.

"Політика, депутатство – це не натискання кнопок. Щоб не пропускати засідання – не потрібні спеціальні закони, а лише відповідальність. Така моя позиція. В робочому графіку нічого не змінилося, як не прогулювала, так і не прогулюю парламент, ні у владі, ні в опозиції", – додала Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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