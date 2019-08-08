Відповідь кремля Зеленському прогнозована. Прогнозована, бо ще до телефонної розмови між Зеленським та Х@йлом про те саме неодноразово казав російський МЗС.

Отже позиція кремля на сьогодні така (з сайту кремля):

Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

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В перекладі на нормальну мову це означає наступне:

- Навіть і не думайте мститися за загиблих та відкривати вогонь у відповідь;

- Швидше вписати в Конституцію особливий статус Дондабсу;

- Сторонами конфлікту на Донбасі є лише Україна та "ЛДНР". І ніхто більше. Тому саме між ними має бути діалог.

І в цьому контексті варто відмітити жахливе співпадіння – як тільки Разумков заявив, що ніякими законами Донбас не повернути, як ми отримали загострення. І хоча кремль в своїй заяві не згадує про "зміни до конституції", а говорить лише про "особливий статус", із коментарів Зеленського за підсумками телефонною розмови стає зрозумілим, що мова про зміни до Конституції таки йшла. Зеленський відповів на це відмовою.

А це означає, що будуть нові обстріли, будуть нові жертви серед наших військових. І триватиме це до перемоги. Або нашої, або кремля. І як це буде – вирішувати Вам, Володимире Олександровичу. І вирішувати доведеться самостійно. Ніякий Богдан за Вас цього не зробить. І це рішення буде переслідувати Вас все життя. Ось така вона ціна президентства у воюючий країні.

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