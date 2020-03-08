Клімкін вигадав, як провчити Путіна на День Перемоги

Україна має домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.

Про це заявив в ефірі ObozTV ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. На його думку, такий план реальний, оскільки Україна і вся Європа відзначають День перемоги над нацизмом 8 травня.

Клімкін прокоментував запрошення на святкування 9 травня, які Кремль вислав президенту США Дональду Трампу, президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону і канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.

"Я не думаю, що Ангела Меркель поїде в Москву. У мене немає таких даних з Берліна і, знаючи її, мені це складно уявити. Макрон сказав, що поїде. Щодо Трампа немає остаточного підтвердження, але шанс теж дуже великий. Щодо Джонсона я підтвердження теж не чув. Про це багато чуток з Лондона, але по-моєму Борис ще не підтвердив", – сказав він.

За словами ексглави МЗС, у разі приїзду західних лідерів до Москви президент Росії Володимир Путін спробує укласти з ними закулісну домовленість щодо України.

"Якщо вони все-таки поїдуть, а це велике "якщо", то було б добре, щоб вони відвідали Київ. А то як – до Москви їдуть а до Києва не їдуть?.. Там виникають загрози, оскільки Путін спробує навколо 9 травня узгодити свою версію, в якій Україна буде тільки частиною. А потім переконувати Трампа. Вони можуть розіграти комбінацію і спробувати за рахунок Трампа або Макрона спільно надіти нам на голову якийсь варіант, який нам за визначенням не підходить. Загрози я бачу в цьому абсолютно реальні", – підкреслив український дипломат.

На запитання, чи можуть Трамп і Джонсон відвідати Київ 8 травня, Клімкін відповів: "Теоретично можливо. Я думаю, якщо вони приїдуть, то візьмуть "на борт" і Макрона. Для Макрона це критично. Він хоче нового безпекового партнерства з Росією, це неможливо без того, щоб зрозуміти, що буде відбуватися навколо нас. Чи приїдуть? Шанс є, але це буде дуже непросто".

"Українська дипломатія має все зробити, щоб їх затягти... Якщо вони просто заїдуть до Москви, це буде катастрофа. Якщо вони заїдуть до Києва, це буде теж катастрофа, але менша. Катастрофа, оскільки ніхто ж не сподівається, що вони їдуть тільки вінки там покладати", – додав екглава МЗС.

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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