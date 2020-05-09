День Перемоги на Донбасі: ветеранів вітають зірки спорту і благодійники

Напередодні Дня Перемоги Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб "Донбас" традиційно привітали ветеранів Донецької області.

Благодійники і спортсмени побували в Костянтинівці, Дружківці, Покровському та Костянтинівському районах, вручили учасникам бойових дій подарункові набори, послухали спогади про військові дні, подивилися фотографії із сімейних архівів.

До привітань приєдналися директор благодійного Фонду Софія Мудрик, генеральний директор ХК "Донбас" Федір Іллєнко та головний тренер Сергій Вітер. "Вітаю всіх українців з 75-ю річницею Перемоги у Другій світовій війні – великим історичним святом! Особливі слова в цей день звучать для ветеранів, інвалідів, вдів, трудівників тилу і дітей минулої війни. Бажаю їм здоров'я, благополуччя, бадьорості духу та мирного неба . Головна нагорода для них зараз – турбота. І для нас велика честь приділити їм увагу, подякувати за безсмертний подвиг", – каже Софія Мудрик.

Благодійників та хокеїстів тепло зустрічали в кожному будинку, розповідали пам'ятні історії, дякували за турботу. "Мене, 19-річного хлопця, війна застала в місті Славута Хмельницької області. У роки Другої світової я воював на Другому Білоруському фронті в якості телеграфіста, а пізніше і піхотинця. Був в полоні, двічі поранений, але все-таки дійшов до кінця війни і на власні очі побачив напівзруйнований Рейхстаг з Прапором Перемоги. Війна – це жах і страх. Але нам, незважаючи ні на що, потрібно було завоювати свободу. 9 травня 1945 роки я попросив Бога прожити хоча б ще років 50, щоб побачити, як живе мій народ. І ось ми святкуємо 75-річчя Дня Перемоги. Хочу подякувати Борису Колеснікову за підтримку ветеранів. Він нас вітає щорічно, за що йому велике людське спасибі. Борис Вікторович займає дуже активну позицію у багатьох галузях – займається промисловістю, сільським господарством, допомагає школам і лікарням, я бажаю, щоб завжди і всюди його супроводжували успіх і удача", – розповідає Михайло Опанасович Пилипенко, інвалід війни з Костянтинівки.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова з 2018 року відреставрував 16 меморіальних комплексів і братських могил в Донецькій області в рамках благодійної акції "Твоїм визволителям, Донбас!", Мета якої – зберегти культурну та історичну спадщину країни. Після закінчення карантину Фонд продовжить роботу по увічненню пам'яті героїв Другої світової війни.

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