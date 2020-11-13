Демілітаризація ОРДЛО і контроль над кордоном: стали відомі деталі нового плану України щодо Донбасу

Нові деталі "Плану щодо Донбасу", запропонованого ТКГ, описують нюанси передачі контролю над кордоном, повної демілітаризації, введення перехідного правосуддя і повернення власності.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорів. У документі максимально опрацьований процес передачі контролю над кордоном.

Вже на першому етапі контроль повинна забезпечити місія ОБСЄ. Водночас з цим буде створена спеціальна підгрупа в ТКГ, яка займеться опрацюванням процедури відновлення українського контролю над кордоном.

За словами джерела, до початку виборчої кампанії в ОРДЛО за українськими законами контроль повинен бути повністю відновлений.

Крім того, ключовим моментом плану є повна демілітаризація ОРДЛО.

"Це головна передумова подальшого політичного процесу, адже нормальне політичне життя неможливе у військовому таборі", – заявило джерело агентства.

Демілітаризація передбачає виведення з території України всіх найманців і важкого озброєння. Також повинна пройти демобілізація всіх незаконних проросійських формувань.

Паралельно з цим процесом Збройні сили України будуть повертатися на місця своєї постійної дислокації.

Безпеку під час перехідного періоду забезпечуватиме місія ОБСЄ. Для цього вона повинна мати повний доступ до всієї території ОРДЛО.

Для реалізації цього передбачається створити у складі СММ ОБСЄ спеціальний підрозділ професійних поліцейських чисельністю до 1500 осіб.

Крім того, на території ОРДЛО повинна запрацювати модель перехідного правосуддя. Вона передбачає чіткі правила притягнення до відповідальності тих, хто скоїв тяжкі злочини. Також повинні бути розроблені деталі проведення амністії та забезпечення захисту прав людини.

Відзначено, що зміни в законодавстві повинні супроводжуватися скасуванням деяких указів президента РФ Володимира Путіна. Зокрема мова йде про спрощений порядок надання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Окремо в плані відзначена процедура повернення майна, яке перебувало на окупованих територіях, законним власникам.

Цьому буде передувати відповідний аудит всіх активів.

І лише після відновлення прав власності можна буде робити інші кроки, що стосуються економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ТКГ 10 листопада в режимі відеоконференції зібралися члени політичної та гуманітарної підгруп, щоб обговорити "План дій щодо Донбасу", запропонований главою української делегації в контактній групі Леонідом Кравчуком.

Нагадаємо, що він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.

На засіданні політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі узятий за основу український "План дій щодо Донбасу".