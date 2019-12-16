"Де посадки?" Зеленському на концерті "Кварталу" заспівали про корупціонерів. Відео

Президент України Володимир Зеленський прийшов на концерт "Кварталу 95", який проходив Національному палаці мистецтв "Україна" увечері 15 грудня.

Про це в Facebook повідомив журналіст Дмитро Кучер, який опублікував відео з главою держави.

"Володимир Олександрович на концерті Вечірнього Кварталу. Навіть квиток купив і показав його на сцені", – зазначив він.

На записі показано, що ведучі шоу сцени коментують появу президента. Після Зеленський заходить через сцену, показує в руках квиток та йде на своє місце в залі.

Також на концерті була прессекретарка президента Юлія Мендель, яка виклала в Instagram пісню про "прокурорські посадки".

"Весна пройшла, посадок немає, а що взимку – взимку садити не прийнято?" – співали перед Зеленським артисти "Кварталу 95".

Юлия Мендель Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, спливли розцінки новорічного виступу студії "Квартал 95", а також стало відомо, чи братиме участь президент України Володимир Зеленський.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!