"ДБР підіграє Росії": адвокат розповів про суть "підозри" проти Порошенка

"Підозри", пред'явлені п'ятому президентові Петру Порошенку, пов'язані з тим, що колишній заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов мститься йому, використовуючи ДБР.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков. Він підкреслив, що своєю позицією ДБР підриває виграшну позицію України в міжнародному арбітражі.

"Усі ці провадження відкриті за заявою Портнова. Кажуть, що це серія з 13 справ проти Порошенка, але сам Труба від цього формально відхрестився, хоча він сам використовував це формулювання. Він сказав, що Порошенко проходить як свідок в окремих справах. Те, що всі вони називаються "справами проти Порошенка", на мій погляд, дуже добре маркує сприйняття роботи ДБР в цьому разі. І це дуже явно демонструє ставлення відомства до цих проваджень", – вважає Новіков.

Ілля Новіков

Новіков наголосив, що позиція ДБР суперечить позиції України в міжнародних судах з Керченської справи, оскільки фактично приймає версію Росії.

"Основною версією, наскільки ми можемо судити з того, що ми бачимо, у ДБР є те, що написав Портнов. Тобто не те, що Росія перевищила будь-які розумні межі застосування військової сили.

І не те, що Росія, насамперед, порушила двосторонню угоду з Україною щодо Азовського моря, порушила конвенцію ООН з морського права, Женевську конвенцію про військовополонених і багато чого ще. ДБР цікавить не це, а, як вони вважають, першопричина цих подій – дії України", – зазначив адвокат.

Водночас Новиков висловив думку, що Портнов має до Порошенка особисті рахунки.

"... у Портнова це дуже особисте. Є різні спекуляції на тему того, хто фінансує його з Росії чи не фінансує. А я дивлюся на його публікації і розумію, що тут приватне просто забиває будь-яке уявне чи реальне фінансування. У нього що щось дуже "особисте" стосовно Порошенка", – переконаний Новіков.

"Візьмемо Вотергейт, як приклад. Ніксон тоді ще чинний президент. І ось на нього знаходять якийсь серйозний компромат. Цей компромат один. У вас не може бути на президента, який би він не був поганий, багато Вотергейтів. І що ви робите ? Якщо ви сумлінний розслідувач, журналіст чи слідчий, то ви копаєте в глибину.

А замість цього ДБР копає в ширину. Якщо у вас не один Вотергейт, а 13, – це значить, що насправді жодного Вотергейту у вас немає. Якщоводночас робите шум і відверто працюєте на піар, на медіасприйняття, то ви зобов'язані просто розуміти, як це відбивається на позиціях країни загалом", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі Петра Порошенка заявили, що так звана підозра, яка з'явилася в Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, проти п'ятого президента є російським замовленням для шкоди репутації політика.

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