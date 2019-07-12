Данилюка люструють? У Зеленського пояснили, що закон про "чистку" ще може змінитися

Розширення закону про люстрацію на топчиновників, які керували країною з 2014 по 2019 роки, може зачепити і команду чинного президента України Володимира Зеленського.

Але поки закон не ухвалено парламентом, говорити про це передчасно. "Все за законом. Як буде ухвалено закон, так він і працюватиме", – пообіцяв представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі ObozTV.

Він не зміг відповісти, як конкретно буде вирішуватися питання щодо чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка (колишній міністр фінансів у 2016-2018 рр.), глави Податкової служби Максима Нефьодова (колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі в 2015-2019 рр.), колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та інших.

"Не впевнений, що всі з перерахованих осіб підпадають під люстрацію. Здається, голови облдержадміністрацій, заступники міністрів не підпадають. Але я не фахівець у таких юридичних, люстраційних питаннях", – пояснив Герус.

"Цей закон має ухвалити парламент. У парламенту можуть бути якісь свої поправки. Зазвичай, законопроект проходить перше, друге, третє читання, голосування в цілому. Подивимося, в якому вигляді буде ухвалено фінальний закон. І вже за ним треба йти далі" , – зазначив представник президента в Кабміні.

Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону про розширення люстрації president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонував розширити люстраційний список і внести до нього главу держави, народних депутатів, міністрів, керівництво правоохоронних органів та інших топчиновників, які обіймали свої посади з 2014 року до інавгурації Зеленського в травні 2019-го.

Відповідний законопроект під №10444 із позначкою "невідкладний" Зеленський вніс до Верховної Ради 12 липня.

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