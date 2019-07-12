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Данилюка люструють? У Зеленського пояснили, що закон про "чистку" ще може змінитися

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Розширення закону про люстрацію на топчиновників, які керували країною з 2014 по 2019 роки, може зачепити і команду чинного президента України Володимира Зеленського.

Але поки закон не ухвалено парламентом, говорити про це передчасно. "Все за законом. Як буде ухвалено закон, так він і працюватиме", – пообіцяв представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі ObozTV.

Він не зміг відповісти, як конкретно буде вирішуватися питання щодо чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка (колишній міністр фінансів у 2016-2018 рр.), глави Податкової служби Максима Нефьодова (колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі в 2015-2019 рр.), колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та інших.

"Не впевнений, що всі з перерахованих осіб підпадають під люстрацію. Здається, голови облдержадміністрацій, заступники міністрів не підпадають. Але я не фахівець у таких юридичних, люстраційних питаннях", – пояснив Герус.

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"Цей закон має ухвалити парламент. У парламенту можуть бути якісь свої поправки. Зазвичай, законопроект проходить перше, друге, третє читання, голосування в цілому. Подивимося, в якому вигляді буде ухвалено фінальний закон. І вже за ним треба йти далі" , – зазначив представник президента в Кабміні.

Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону про розширення люстрації

Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону про розширення люстрації

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонував розширити люстраційний список і внести до нього главу держави, народних депутатів, міністрів, керівництво правоохоронних органів та інших топчиновників, які обіймали свої посади з 2014 року до інавгурації Зеленського в травні 2019-го.

Відповідний законопроект під №10444 із позначкою "невідкладний" Зеленський вніс до Верховної Ради 12 липня.

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Теми
Люстрація в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Андрій Герус Володимир Зеленський Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
чиновники Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Рупор кремля в Україні... І це.... президент??!
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