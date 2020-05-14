Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що високі посади в Україні зайняли здебільшого "випадкові люди".

Про це колишній заступник глави Адміністрації президента Порошенка заявив в інтерв'ю "Фактам". Журналіст попросив Данилюка прокоментувати кадрові проблеми глави держави Володимира Зеленського.

"Хочу підкреслити наступний нюанс. Кількість адекватних людей, які хочуть зайняти посади, набагато зменшилася. Лава запасних – тих, хто може прийти, знаючи, що робити, і при цьому працювати в інтересах країни, – завжди була короткою. А сьогодні це табуретка на двох ніжках", – відповів він.

Данилюк додав, що в Україні, на його думку, "безвідмовно працює величезний вантажний соціальний ліфт, який вивіз наверх сотні цих людей".

"А далі розбирайтеся, що називається. "І ми вам допомогти не можемо, бо не знаємо, що робити". Повірте, лава ось таких запасних нескінченна – друзі, знайомі, однокласники, однокурсники, сусіди, а в стратегічному резерві – родичі сусідів", – висловив думку він.

Данилюк заявив, що політика – це своєрідне сито, і з часом "стає ясно, хто є хто".

"Чому таке відбувається? Тому що кадрові рішення ухвалюються емоційно: "А я ось так захотів". Але Україна – це все ж парламентсько-президентська республіка, тобто парламент повинен грати не номінальну, а вирішальну роль і в кадровій політиці зокрема, і взагалі у формуванні політики", – зазначив він.

На думку ексчиновника, наразі кадри підбирають в Офісі президента, який "не має на це жодних прав і повноважень".

"А потім Рада їх формально затверджує – за принципом "наша робота – кнопки натискати", – вважає Данилюк.

Зеленський і Данилюк Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Данилюк заявив, що Росія під час пандемії коронавірусу не воюватиме відкрито, а "зайде зсередини".

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